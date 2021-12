Florencio Randazzo: "La palabra del Presidente está devaluada"

El diputado nacional Florencio Randazzo se refirió al debate por la ley de Presupuesto que culminó con la derrota del oficialismo en el Congreso este viernes por la mañana tras 21 horas de sesión, incluso a pesar del pedido del presidente Alberto Fernández para postergar la discusión.

“La palabra del Presidente está absolutamente devaluada, él mismo se ha encargado de hacerlo”, opinó el flamante diputado de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, en relación al llamado que le hizo llegar el mandatario nacional a los diputados para prolongar las discusiones sobre el Presupuesto 2022.

“Lo más importante que tiene que tener un Presidente es el valor de la palabra, el prestigio y la credibilidad, es difícil, independientemente de que no llame o que llame”, dijo, y agregó que el oficialismo “no entiende cuál es la nueva constitución del Parlamento”, considerando la reconfiguración del Cámara baja luego de las elecciones de medio término.

Derrota oficialista: la Cámara de Diputados rechazó el proyecto del Presupuesto 2022

“El oficialismo no tomó nota, ojalá entiendan que hay un nuevo Congreso”, añadió Randazzo en diálogo con Radio CNN (AM 950). También destacó que se necesita “más diálogo, consenso y menos agresión” en el debate parlamentario, apuntando a ambos lados de la grieta. “A lo largo del debate vimos agresiones de los dos lados. El gobierno no le puso demasiado entusiasmo para que esto salga”, puntualizó.

En ese sentido, apuntó contra el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, señalado por haber irritado a la oposición mediante un duro discurso, que había acordado para que el proyecto pase al tratamiento en comisión a partir de un pedido del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Llegamos al final del debate con una posición favorable a darle un paso al tratamiento en comisión pero fue de alguna forma bombardeado (por Máximo Kirchner) en una actitud realmente inconcebible”, fustigó Randazzo.

El cruce entre una diputada del PRO y Sergio Massa: "Deme de comer un poquito más, presidente"

Por otro lado, en relación a los motivos del rechazo de la “ley de leyes”, el exministro de Transporte de la Nación subrayó inconsistencias en las proyecciones de inflación y tipo de cambio, especialmente en comparación con las estimaciones privadas, como también la potestad del Congreso para fijar incrementos impositivos.

“No queremos delegar al Presidente de la Nación sobre todo ante el riesgo de que sigan aumentando impuestos. Hay que sacarle presión al sector productivo, al mediano y pequeño empresario, para que pueda generar riqueza y que haya trabajo”, concluyó.

CDI CP