El cruce entre una diputada del PRO y Sergio Massa: "Deme de comer un poquito más, presidente"

En el marco de la sesión de Cámara de Diputados para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto 2022, una diputada del PRO, Victoria Morales Gorleri, y Sergio Massa mantuvieron un cruce que generó diferentes reacciones en el recinto

La diputada no lograba registrar su votación y explicó su queja al presidente de la Cámara de Diputados, quien argumentó que la diputada Paula Penacca tenía el mismo problema debido al peso que registra la banca. "Deme de comer un poquito más, presidente", fue la respuesta de Morales Gorleri. "Ponga un libro por ahora, diputada", retrucó Massa.

Qué pasó en la votación

El nuevo sistema de votación actúa cuando la persona está en la banca y se identifica con huella digital, y ese fue el principal problema de algunos diputados en el día de ayer, que se quejaban de que al mínimo movimiento quedaban "deslogueados" y tenían que volver a hacer el procedimiento para votar.

El diputado Cristian Ritondo también apuntó al problema diciendo que "no es por una cuestión de si estaba sentado o no, ¡no agarra!", y en ese contexto la diputada del PRO, Victoria Morales Gorleri, lo secundó argumentando que el sensor de su banca no funcionaba: "He tenido inconvenientes durante toda la sesión porque apenas me muevo se desloggea y no estoy pudiendo votar por ese motivo, sin levantarme"

"¡Es la silla!", exclamó una diputada.

"Le voy a proponer lo mismo que a la diputada Penacca, le propongo que ponga alguna cosa... porque la banca registra de 50 kilos para arriba. La diputada Penacca (del Frente de Todos) tiene el mismo problema que usted", le explicó Sergio Massa, presidente de la Cámara.

"Deme de comer un poquito más, presidente", fue la respuesta de Morales Gorleri, a lo que Sergio Massa respondió: "Ponga un libro por ahora, diputada". El momento generó risas entre los diputados en medio de la sesión en el anuncio de votación ya que algunos también habían tenido una mala experiencia con el nuevo sistema.

MM/FL