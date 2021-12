El exceso de recaudación por inflación, eje de las acaloradas negociaciones por el Presupuesto

A las 18.05, el tratamiento del Presupuesto 2022 comenzó de manera formal en el recinto de la Cámara de Diputados.

Más de seis horas después de la citación a la reunión, con múltiples homenajes, cuestiones de privilegio y cuarto intermedio, se logró encaminar la discusión sobre el texto enviado por el Poder Ejecutivo.

La demora y los tironeos durante toda la tarde, que prometen seguir hasta la madrugada, remiten a una sola causa: que el oficialismo no cuenta aún con los votos necesarios para lograr la media sanción.

Durante una reunión que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa con los titulares de los bloques legislativos surgió una nueva propuesta del oficialismo para intentar acercar posiciones y evitar, al menos, el voto en contra en conjunto de todo Juntos por el Cambio.

Según detallaron a PERFIL fuentes parlamentarias, a partir del reconocimiento de que la inflación prevista durante 2022 será mayor al 33% planteado por el Presupuesto, se ofreció revisar en el Congreso el Presupuesto en junio.

En seis meses se podría evaluar cuál fue el excedente en los ingresos a través de la recaudación por IVA y con esa cifra definir en el Congreso la utilización que se puede hacer de los fondos, y no hacerlo a través de DNU como se viene haciendo hasta ahora.

Desde Juntos por el Cambio valoraron la propuesta, porque les permitiría tener mayor margen de decisión sobre dinero que utiliza el Gobierno de manera discrecional, pero consideraron "insuficiente" la propuesta. La oposición insiste en la modificación de los artículos que promueven facultades tributarias al Poder Ejecutivo, con eje en el artículo 82, que el oficialismo por ahora no da indicios de querer modificar.

"Eso no está mal para conversar respecto del problema de la subestimación, pero querían dejar todo el resto igual, con la prórroga de impuestos", se quejó uno de los diputados especializados en el área económica.

Otro de los puntos que es parte de la negociación es la actualización de Bienes Personales, un proyecto que ya tiene la media sanción del Senado pero que el oficialismo retrasa su tratamiento en la Cámara baja. Ante dicha situación y los reiterados pedidos que se realizaron sobre todo desde el bloque Evolución Radical para que se tenga en cuenta este tema en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Martín Tetaz presentó una cuestión de privilegio contra Carlos Heller para que se emplace a tratar el tema.

La moción resultó favorable por 130 votos por 116 del Frente de Todos, lo que obliga a tratar el tema como máximo una hora después de la finalización de la sesión de la jornada, para garantizar la discusión en el menor tiempo posible.

Los posibles pasos en el Senado

Si el Frente de Todos logra finalmente dar media sanción al proyecto en la madrugada, y con la necesidad de tener aprobado el Presupuesto antes del 31 de diciembre, ya comenzaron las especulaciones sobre cómo podría ser la agenda en el Senado.

Si bien desde Juntos por el Cambio hicieron trascender que no estarían dispuestos a tratar sobre tablas el texto, es decir que no aportarían su voto para llegar a los dos tercios, se estima que esa alternativa no sería necesaria.

En la Cámara alta cuentan con una discusión en comisión entre lunes y martes, emitir dictamen, esperar los siete días reglamentarios y fijar una sesión para después de Navidad, en una fecha que podría ser el 28 de diciembre.

