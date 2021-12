María Eugenia Vidal: "Así no se puede votar, si no hay ninguna modificación estamos rechazando el presupuesto"

La diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, afirmó que el Proyecto de Ley del Presupuesto 2022 no puede votarse de la manera en la que esta contemplado y cuestionó al oficialismo por agregar 56 artículos a menos de un día del tratamiento en el recinto de la Cámara baja. Además, le respondió a su par Máximo Kirchner por sus dichos sobre la implicancia del cambiemismo en el préstamo pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI), expresando que "lo único que se escucha en los discursos oficialistas es que la culpa es del Fondo y del gobierno anterior".

Quórum para tratar el proyecto pero rechazo en el recinto. De esa manera detalló Vidal en qué situación se encuentra la discusión y que posición tomará el interbloque en relación con el Presupuesto 2022 que diagramó el oficialismo y es terreno de disputa entre las dos principales fuerzas del país.

"En las condiciones en que el presupuesto se trató y de acuerdo a lo que se presentó no se puede votar. Así no se puede votar, si no hay ninguna modificación estamos rechazando el presupuesto", anticipó la ex gobernadora de Buenos Aires.

Luego, habló de falsedades planteadas en el texto y cuestionó el techo inflacionario que se calcula para el 2022. "Hay que rechazarlo porque parte de premisas falsas, la más obvia es que proyecta un 33 % de inflación y no hay país en el mundo que haya bajado más de 15 puntos de inflación en un año", cuestionó.

Para Vidal, dentro del plan económico no se explica el financiamiento y además incluyó este miércoles 15 de diciembre la suma de casi 60 nuevos artículos y pedidos que le habían apuntado al ministro de Economía, Martín Guzmán, en su presentación del lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. "Ya no lo explicaba el día lunes cuando el ministro Martín Guzmán fue a la comisión, pero en el día de hoy, menos de 24 horas antes del tratamiento agregaron 56 artículos por 180.000 millones de pesos sin decir de dónde lo van a financiar", dijo Vidal este miércoles.

Por otro lado, afirmó que desde la oposición no acompañarán un aumento de impuestos porque "fue un compromiso de campaña" y tampoco delegaran esas facultades.

La respuesta de Vidal a Máximo Kirchner

Como parte de la economía nacional, el acuerdo que el gobierno trata de zurcir con el FMI también toma relevancia al momento de discutir el presupuesto, máxime si el organismo internacional condiciona mediante sus pedidos los planes de la economía oficialista.

En relación a esto, Máximo Kirchner había manifestado que "hay un acuerdo vigente que es el acuerdo que dejó Mauricio Macri, Dujovne, Peña y también Rodríguez Larreta", en relación al préstamo del 2018. "Lo que debería ensayar el jefe de Gobierno porteño, que tiene aspiraciones presidenciales, es explicarnos qué país pensaron ellos y el Fondo para que la Argentina pudiera enfrentar esas deudas en el 22 y el 23", arremetió.

Vidal tomó la palabra y salió a contestarle al jefe del bloque del Frente de Todos, señalando que "lo único que se escucha en los discursos oficialistas es que la culpa es del Fondo y del gobierno anterior".

"No es cierto lo que dice. Además cuando ellos se presentaron en la elección presidencial en 2018, con la intención de gobernar el país, ¿no estaban en conocimiento del acuerdo con el Fondo? Cuando le dijeron a los argentinos, a los jubilados, que iba a volver el asado a la heladera, que iban a aumentar el 20 % las jubilaciones e hicieron todas las promesas que hicieron, el acuerdo con el Fondo estaba vigente, era público y era conocido", dijo Vidal.

Luego, apuntó que "la deuda no nace de un repollo es el resultado del desequilibrio fiscal, del déficit, porque cuando uno gasta más de los ingresos, igual que en una familia, se endeuda para poder pagar la diferencia" y dijo que la deuda "la dejó el kirchnerismo".

Invirtiendo la carga de culpas, Vidal sostuvo que Máximo Kirchner "debería estar muy preocupado por los 35.0000 millones de dólares que ya tiene de deuda este gobierno en dos años de gestión a una velocidad mucho mayor de lo que se endeudó nuestro gobierno".

También cargó contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al manifestar que "no es verdad" que desendeudo el país y agregando que cuando Cambiemos asumió el comando del país "no llegamos a una Argentina desendeuda, estaba endeuda, con reservas negativas y con déficit fiscal".

GI/FL