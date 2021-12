El cruce entre Heller y Tetaz por el elevado costo de los cambios al Presupuesto 2022

La negociación del Presupuesto 2022 se encuentra en plena ebullición, con el primer objetivo del oficialismo de obtener dictamen de mayoría para llegar el jueves en condiciones de lograr la media sanción en el recinto.

Luego de varias rondas de conversaciones con gobernadores, legisladores de distintos sectores el Frente de Todos presentó esta tarde un texto con modificaciones, atento a los reclamos que surgieron desde varios frentes, sobre todo ligados al financiamiento de obras y el otorgamiento de subsidios y fondos.

Al inicio de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su titular Carlos Heller realizó una lectura detallada sobre todos los cambios que se incorporaron al proyecto original, presentado el 15 de septiembre en la Cámara baja, y que fue defendido el lunes pasado por el ministro de Economía Martín Guzmán.

Entre los cambios centrales figura un aumento de más del 70% al subsidio para el transporte de pasajeros en el interior, un pedido que habían acercado varios gobernadores que condicionaban el acompañamiento de sus legisladores al texto final en el caso de que no fueran escuchados.

Presupuesto 2022: el dilema opositor

Sin embargo, el llamativo número de cambios, sumado al poco tiempo para el análisis de los datos motivó el enojo opositor que fue subiendo el tono conforme transcurría la jornada.

"Hemos recibido las modificaciones que usted anunció y el proyecto de dictamen de mayoría, y se está disponiendo toda una serie de gastos nuevos y estamos faltando en las fuentes de financiamiento. Además, uno ve que el proyecto de ley de Presupuesto presentado por el ministro tenía 95 artículos y este proyecto de dictamen tiene 151 artículos", marcó el referente de Evolución Radical Alejandro Cacace.

Con ironía, Carlos Heller le respondió: "Mire como hemos trabajado" y Cacace retrucó, "sí, son rápidos para la lapicera".

💬| @CarlosHeller: "Retomamos la reunión luego del cuarto intermedio; los diputados y diputadas ya han recibido en sus mails el texto del proyecto de dictamen de mayoría que estamos poniendo a consideración, con las incorporaciones de los cambios ya comentados".#UniendoVoces🇦🇷 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) December 15, 2021

Pero más allá de la cantidad de artículos, lo que mayor rechazo generó en Juntos por el Cambio fue el elevado costo de dichos cambios, que no estaban previstos en el Presupuesto original.

"Me llama la atención que usted recién me comentaba en el off que el Presupuesto se incrementaría en 180 mil millones de pesos, corríjame si estoy equivocado, y no están modificando ni el artículo 1 y 2 del Presupuesto, es decir que estamos aprobando planillas que sumadas no van a coincidir con lo que dicen esos artículos", advirtió el radical Martín Tetaz.

La situación generó la inmediata incomodidad de Carlos Heller quien le dijo que "las conversaciones en off no son para citar en on cuando se pide la palabra, es la última vez que aceptaré hablar con usted en off porque se ve que no tiene claro como funciona el off, es una cosa de confidencia y no se usa tres minutos después cuando pide la palabra", le enrostró el titular de la Comisión.

Ante lo sucedido, Tetaz le pidió "disculpas del caso" y le indicó que "no le había quedado claro" que no era una cifra para mencionar en público. Heller se las aceptó, y pasó a otro asunto.