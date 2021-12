Presupuesto 2022: el oficialismo logró dictamen pero todavía no reúne los votos para su aprobación

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados logró este miércoles sacar dictamen de mayoría del Presupuesto 2022, en una negociación a contrarreloj para intentar tener aprobado el texto antes de fin de año en ambas cámaras.

A los 24 diputados del Frente de Todos que integran la Comisión, se sumó el misionero Diego Sartori y permitió que el oficialismo cumpliera el primer paso para llegar a la media sanción.

Sin embargo, por estas horas, reinaba la preocupación en el oficialismo porque hasta el momento no tendrían garantizados los votos suficientes para aprobarlo el jueves en el recinto, en una sesión especial convocada para el mediodía.

Juntos por el Cambio había anticipado que estaba dispuesto a dar quórum, dejando la responsabilidad del oficialismo en reunir los votos suficientes.

Tensión en Diputados: el oficialismo anunció una serie de cambios en el Presupuesto 2022

Pero con el correr de la tarde también se terminó de confirmar que JxC en su totalidad aportará su voto negativo, es decir 116 voluntades en contra que se suman a las 8 del Interbloque Federal, los 4 del bloque de la Izquierda y otros 4 por los espacios liberales, lo que impediría que el oficialismo obtenga la media sanción.

Para intentar destrabar el tema, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa citó a una reunión con los jefes de bloque en la que se buscó acercar posiciones, pero sin resultados.

Desde el radicalismo marcaron que el oficialismo "imaginó números que no tenía" y ahora se encuentra con que no junta los votos suficientes. La propuesta desde la oposición era que se tratara en conjunto el Presupuesto y el Plan Plurianual para saber si "calzaban" ambos proyectos, pero como el entendimiento con el FMI viene demorado, esa situación no fue compatible.

En el caso de que el oficialismo no logre la sanción del Presupuesto antes del 31 de diciembre, la opción alternativa es prorrogarlo por decreto, una variante que el propio Juntos por el Cambio quería evitar a toda costa para no permitir el redireccionamiento de partidas presupuestarias de manera discrecional.

Los cambios y los costos

Con la intención de sumar adhesiones, el oficialismo incorporó más de 50 modificaciones al texto original del Presupuesto 2022, que fueron anunciadas por el presidente de la Comisión Carlos Heller al inicio de la tarde.

La principal modificación es el aumento de partidas en un 70% al subsidio del transporte de pasajeros del interior. Esto es para compensar la tarifa de ese servicio que contempla el Presupuesto 2022. Así se subiría 27.000 millones de pesos a 46.000 millones de pesos.

Esta modificación surge a partir de la reunión que tuvo ayer Sergio Massa con los gobernadores del Norte Grande.

Además, se prorrogó el blanqueo de capitales para la construcción, una medida que el ala kirchnerista del Frente de Todos nunca aceptó del todo. Se estableció que quienes lo hagan antes del 30 de abril del 2022 pagarán un impuesto del 5 % y los que lo hagan después de la fecha, el 10%.



En otro momento de su presentación se informó que se aumentarán partidas por 6 mil millones de pesos para la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Otro aumento de partidas fue destinado a La Rioja para la licitación del sistema del Canal Magdalena.

El cruce entre Heller y Tetaz por el elevado costo de los cambios al Presupuesto 2022

En conjunto, estas modificaciones significarían una erogación de 180 mil millones de pesos, cifra que fue motivo de una polémica entre Carlos Heller y Martín Tetaz, uno de los más incisivos durante la jornada.

"Me llama la atención que usted recién me comentaba en el off que el Presupuesto se incrementaría en 180 mil millones de pesos, corríjame si estoy equivocado, y no están modificando ni el artículo 1 y 2 del Presupuesto, es decir que estamos aprobando planillas que sumadas no van a coincidir con lo que dicen esos artículos", advirtió el radical Martín Tetaz.

La situación generó la inmediata incomodidad de Carlos Heller quien le dijo que "las conversaciones en off no son para citar en on cuando se pide la palabra, es la última vez que aceptaré hablar con usted en off porque se ve que no tiene claro como funciona el off, es una cosa de confidencia y no se usa tres minutos después cuando pide la palabra", le enrostró el titular de la Comisión.

