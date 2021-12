Cruce en Diputados: Massa tuvo que pedirle a Frigerio que se retirara del recinto

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo este jueves 16 de diciembre un tenso cruce con Rogelio Frigerio, diputado nacional electo de Juntos por el Cambio por la provincia de Entre Ríos, cuando tuvo que pedirle que abandone la sesión ya que todavía no había prestado juramento.

“Lo invito al señor Rogelio Frigerio a retirarse del recinto ya que todavía no ha jurado como diputado, y por lo tanto no puede estar ocupando ninguna banca”, dijo Massa al ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri antes de homenajear la memoria de la legisladora Silvia Sayago, quien falleció el domingo último.

Presupuesto 2022: la sesión entró en un cuarto intermedio y Sergio Massa negocia voto por voto

Frigerio primero hizo un gesto de rechazo, y luego se marchó caminando hacia la salida del recinto. "De alguna forma se las tengo que sacar, diputado", añadió el titular de la Cámara baja mientras se iba.

El 1 de diciembre, el ex funcionario macrista comunicó a través de su cuenta de Twitter que se había contagiado de coronavirus y por eso se ausentó a la jura del 7 de diciembre. "Me siento bien, aislado en mi casa y tomando todos los recaudos indicados por los médicos", había dicho en ese momento.

Finalmente, el diputado electo por la provincia de Entre Ríos prestó juramento y más tarde sesionó junto al resto del cuerpo. Lo hizo "para defender, cuidar y trabajar por los intereses y sueños de cada uno de los entrerrianos”, según exclamó.

FP / ED