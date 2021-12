Milei confirmó que estará en la sesión del Presupuesto 2022 pero no dará quórum

El oficialismo logró en la tarde de ayer un dictamen en favor del proyecto de Presupuesto 2022 que hoy será evaluado en la sesión de Diputados a partir de las 12, y la gran duda era la presencia de Javier Milei, quien finalmente confirmó que estará en el Congreso, luego de ausentarse la vez pasada.

El economista había criticado en medio la iniciativa del oficialismo, pero no estuvo presente en la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán. Ahora, el diputado se dirige al Congreso, pero su vocero de prensa, Leandro Vila, asegura: "No dará quórum, bajará solo si se consigue".

Milei explicó por qué faltó en su primer día como diputado: "El debate del presupuesto es una farsa"

Javier Milei no dudó en compartir su viaje con sus seguidores en redes sociales: "¿Yo no iba a dar el faltazo? la única verdad es la realidad, así que estoy llegando, hay un poquito de tráfico como verán pero como sí soy parte del cuerpo voy, tengo voz y voto, vengo".

"El quórum decidió dárselo "Juntos por el Cargo" así que, nada que decir, ya digamos la pseudo-oposición están contribuyendo con el gobierno, están colaborando. Y mientras tanto se dedicaban a criticar el faltazo de Milei", comentó Milei en su vivo, haciendo referencia al bloque de JXC que afirmó que daría quórum, aunque una parte de sus legisladores habían adelantado que rechazaban la iniciativa.

"Muchachos, no falté porque no soy parte de la comisión, no se dejen operar por los medios. La realidad es esta, decían que yo no iba a estar, que yo no iba a cumplir con mi trabajo", agregó.

Javier Milei dijo presente. Crédito: PERFIL

Su compañera de bloque, Victoria Villarruel, también aclaró en el día de ayer que ella estará presente en Diputados pero que no dará quórum: "Mañana hay sesión en Diputados para tratar el Presupuesto. No voy a dar quórum a un presupuesto q endeuda a las generaciones futuras, no baja el gasto público y solo sirve para seguir manteniendo los kioscos del poder. Estaré en el Congreso pero no voy a convalidar este dibujo".

MM/FL