Milei explicó por qué faltó en su primer día como diputado: "El debate del presupuesto es una farsa"

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, enfrentó las críticas que recibió por no estar presente en lo que iba a ser su primera sesión de comisiones en el Congreso de la Nación, donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó el proyecto del Presupuesto 2022. "Todo el supuesto debate sobre el presupuesto es una farsa”, acusó el legislador por la Ciudad de Buenos Aires.

El economista liberal participó en un acto en la ciudad santafesina de Rosario donde manifestó que su ausencia en el debate se dio porque "se puede tener voz, pero no se puede tener voto", ya que él no forma parte de la Comisión de Presupuesto. "De nada sirve estar calentando una silla", lanzó. Ahora, amplió sus explicaciones a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.

Milei faltó al debate del Presupuesto 2022 pero igual criticó a Guzmán: "Sus números son un dibujo"

“Yo no me metí en política para participar de la farsa de los políticos. Me metí para desenmascararla", comenzó diciendo en su descargo. Tras dar un desarrollo sobre el nacimiento de la democracia moderna, dijo: “El fundamento de la representación es que el monarca no puede disponer de los recursos de los ciudadanos como se le dé la gana, porque los recursos no son del monarca (El Poder Ejecutivo) sino de los ciudadanos”.

Sobre esa línea, consideró que en Argentina la república no funciona. "No se protegen los derechos de los individuos, la supuesta ley de presupuesto no es más que una declaración de intenciones gratuitas de los políticos. El Poder Ejecutivo no está restringido por los límites del presupuesto”.

Respecto al Poder Ejecutivo en nuestro país,anadió: “No sólo puede reasignar partidas presupuestarias como quiere a sola firma de decreto, sino que si los políticos no se ponen de acuerdo en una ley de presupuesto, el Ejecutivo puede prorrogar indefinidamente el presupuesto del año anterior y seguir como si nada”.

“Sentarse a debatir los aspectos técnicos del presupuesto (que adicionalmente son nefastos y mentirosos como ya he dicho públicamente) es ser cómplice de una farsa que lo único que hace es promover la estafa a los ciudadanos”, justificó haciendo referencia a las palabras que había pronunciado en el acto en Rosario.

Por último, el economista concluyó su publicación en la red social apegado a su estilo: “Como siempre dije. No me metí en el barro para participar de la farsa de los políticos, sino para desenmascararlos. Antes de discutir ningún presupuesto deben discutir cómo ponerle un fin a las arbitrariedades del Estado que solo benefician a la casta política”.

Durante su alocución en la ciudad santafesina, Milei había comparado a Guzmán con el histórico dibujante Walt Disney porque "sus números son un dibujo". "Sin embargo, Walt Disney hacía dibujos que alegraban a la gente; son tragicómicos y una falta total de respeto", había dicho.

FP cp