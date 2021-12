Presupuesto 2022: Carlos Heller cortó el micrófono de un diputado mientras se dirigía a Guzmán

El legislador del Frente de Todos, Carlos Heller, protagonizó este lunes 13 de diciembre un fuerte cruce durante el debut del diputado Gerardo Milman (Juntos por el Cambio), a quien le cortó el micrófono mientras preguntaba al ministro de Economía, Martín Guzmán.

Durante los últimos tramos de su discurso, Milman increpó a Guzmán planteándole una interrogante en relación al festejo del Día de la Democracia. "¿Cuánto se pagó por parte del Estado?, ¿a qué empresas se les pagó?, ¿qué vinculo hay con ellas?", preguntó.

Y agregó a continuación: "¿Estas compañías tienen algún tipo de relación con exfuncionarios del Gobierno?, ¿se les pagó para apropiarse de los derechos humanos y de la democracia que todos los argentinos supimos conseguir en estos años?".

Entre interrupciones del mismo Heller, y antes de que pudiera finalizar la oración, fue el legislador oficialista quien procedió a cortarle el micrófono. "No se puede abusar. No se puede hablar cualquier cantidad de tiempo", dijo sobre los seis minutos hablados.

"Le corté la palabra. No puede seguir en esta situación. Lo lamento. Lo lamento, diputado. ¿Usted me va a decir lo que yo tengo de autoridad?", retrucó mientras los gritos y abucheos de otros referentes del bloque opositor se hacían escuchar en el fondo.

Sin embargo, la tensión que se palpaba entre ambos no acabó allí. "Le voy a dar la palabra ahora cuando hable el ministro, yo me quedo y lo voy a escuchar. Déjeme dirigir a mí", insistió Heller a continuación, tratando de reestablecer el orden en la sala.

Cuánto costó el festejo por el Día de la Democracia en Plaza de Mayo

"No lo voy a escuchar ahora. No le voy a dar la palabra. Después que terminen de hablar las personas que yo voy a indicar que hablen, le voy a dar la palabra y yo lo voy a escuchar acá sentadito", decretó el también presidente de la comisión de Presupuesto.

Y concluyó de manera tajante, volviendo a arremeter contra Milman: "¿Cómo usted me va a decir cómo tengo que dar la palabra? El orden de la palabra lo doy yo. Lo anoté y le voy a dar la palabra en el momento que corresponda".

Durante la jornada, en la que el ministro de Economía explicó los alcances del Presupuesto 2022, Heller protagonizó otro cruce (con intercambio de chicanas incluidos) junto a otro de sus "rivales" preferidos para la discusión: el diputado Martín Tetaz.

Tetaz chicaneó a Heller con una remera: "'Ah pero Macri' es tu argumento de campaña"

Durante el discurso de este último, el presidente de la comisión le pidió que "vaya redondeando" y procedió a lanzar algunos comentarios inapropiados. "Diputado, vaya terminando", le pidió al legislador electo de Juntos por el Cambio.

"Por favor, estoy con las preguntas", respondió el economista, a lo que Heller retrucó a modo de broma: " ¡Pero parece que se trajo la Biblia!". Sin titubear, el también periodista mantuvo la calma y le dijo: "Me preparo bastante, como usted sabe muy bien".

Tras un breve respiro entre ambos, el legislador del FdT volvió a atacar: "No vino con ninguna camiseta", le remarcó a Tetaz, haciendo alusión a la remera de "Ah pero Macri". "No, no la voy a tener. No se preocupe", cerró el diputado, finalizado el intercambio.

JFG / ED