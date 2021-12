Cuánto costó el festejo por el Día de la Democracia en Plaza de Mayo

La fiesta organizada por el Gobierno Nacional en el marco del Día de los Derechos Humanos y de la recuperación de la democracia será financiada en su totalidad por el Estado Argentino, algo que generó críticas en diversos sectores de la oposición, al enterarse del costo del acto.

Según confirmaron fuentes del Frente de Todos, el acto costaría unos 40 millones de pesos, y el cuestionamiento desde la oposición es que "es una fiesta militante" en donde hablarán el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, junto con los invitados y ex mandatarios de Brasil y Uruguay, Lula Da Silva y José "Pepe" Mujica.

La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó que "los gastos corren por cuenta de la organización del acto. Es un acto institucional que tiene que ver con la celebración del Día de los Derechos Humanos y de la recuperación de la democracia".

Y agregó que "está bueno que sea una tradición en la Argentina que celebremos después de que nos costó tanto recuperar la democracia. Esperamos que las familias argentinas puedan participar. Queremos que esté poblado de banderas argentinas".

En el acto ya se encuentra una fuerte asistencia de militantes del kirchnerismo y a favor del gobierno, y se esperan shows de L-Gante, Súper Ratones, Massacre, Peteco Carabajal, San Bomba, entre otros.

Es por eso que además del monto, desde la oposición salieron a criticar la "partidización" del acto.

Críticas de la oposición

"Mientras que el 40% de los argentinos vive en la pobreza, el Gobierno gasta 40 millones de pesos en un acto partidario en la Plaza de Mayo. Más alejados de la realidad que nunca", publicó María Eugenia Vidal en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el diputado radical, Mario Negri, cuestionó que "la democracia de 1983 no es hija del peronismo. Es hija de todos los argentinos. No es legítimo que quieran reescribir la Historia. El PJ debería primero arrepentirse de la amnistía de Luder a los genocidas, de negarse a integrar la Conadep y de militar el No a la paz con Chile".

También la presidente del PRO, Patricia Bullrich, tuiteo: "10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Restauración de la Democracia. Que el Gobierno lo festeje solo es antidemocrático. La antítesis de lo que debe hacerse. Celebran la democracia de manera antidemocrática".

