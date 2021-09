Tetaz chicaneó a Heller con una remera: "'Ah pero Macri' es tu argumento de campaña"

El precandidato a diputado nacional por Juntos, Martín Tetaz, protagonizó un tenso debate el miércoles 1 de septiembre junto al también precandidato oficialista, Carlos Heller. Ante las respuestas de Heller, mostró una particular remera y lo chicaneó por sus respuestas: "Ah pero Macri es tu argumento de campaña".

"Tu mejor argumento es 'Ah pero Macri'. Sin ese argumento no podes defender el desastre de la gestión que hicieron", arremetió Tetaz en declaraciones a TN. Acto seguido, demostró estar usando una remera con dicho lema. "Tengo una con tu talle", bromeó.

"No gracias. No hablemos de talles por que no te quiero ofender", respondió el referente del Frente de Todos a lo que el precandidato opositor contraatacó: "Al contrario, estoy orgulloso de mi tamaño, de mi forma física, de todo. No tengo problema".

A lo largo del debate, ambos exponentes dieron sus puntos de vista tanto sobre la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como el mandato de Mauricio Macri. A pocos minutos de comenzado el intercambio, Tetaz dijo: "Está en juego el modelo de país".

"Se pone en juego el plebiscito del gobierno que peor gestionó la pandemia", agregó a continuación a la vez que consideró: "El gobierno debe sufrir una derrota contundente. Le teme a las urnas y a los datos. Es su kryptonita, uno de sus puntos débiles".

Al respecto, Heller analizó: "La realidad es que estamos en un debate de dos modelos: uno de Estado presente que debe intervenir y arbitrar y otro que no". En ese sentido, remarcó que lo único que hace Tetaz es "atrasar" porque "no ve lo pasa en el mundo".

Carlos Heller: "Se necesita un cebador para tirar la economía hacia delante"

Ante el planteo del bancario, el referente del partido opositor dijo creer que "el argentino es uno de los Estados más inútiles del mundo". Recalcó además que Alberto Fernández tuvo "suerte" por contar con "el beneficio de la pandemia para justificarse".

Como respuesta, el precandidato oficialista enumeró políticas implementadas durante el gobierno de Cambiemos: "El gobierno anterior tomó deuda a 100 años, no cumplió con el presupuesto, achicó el déficit ajustando en salud, educación, ciencia y tecnología".

"Cuando asumimos, no había pandemia sanitaria sino económica, que venía del gobierno de Mauricio Macri", sostuvo para luego añadir: "Ustedes en lo único que piensan es en ajuste pero prefieren no llamarlo así, porque no es atractivo".

Martín Tetaz: "El recuerdo del 2019 parece el paraíso al lado de lo que está pasando"

"Es la copia del relato del kirchnerismo: dicen que no ajustan pero lo hacen", opinó Tetaz y, haciendo hincapié una vez más en el rol actual del Estado argentino, resaltó: "Es caro e inútil para la gente. Ahoga a la actividad productiva".

En los últimos tramos de la entrevista, Heller concluyó: "El país está saliendo a flote después de vivir dos pandemias, la del macrismo y la sanitaria. Estamos avanzando hacia un país que va normalizando una herencia de inviabilidad".

JFG / ED