Martín Tetaz: "El recuerdo del 2019 parece el paraíso al lado de lo que está pasando"

Martín Tetaz es economista y fue columnista durante años en medios de comunicación. Este año decidió un cambio en su carrera: aceptó integrar la lista de pre candidatos a diputados nacionales como segundo de María Eugenia Vidal. En una entrevista exclusiva con PERFIL se refirió a la deuda con el FMI, criticó el concepto de tierra arrasada y reveló por qué decidió dejar su vida en el sector privado.

-¿Cómo decidiste entrar en política?

Siempre me gustó la política y hace 30 años que me estoy preparando, estudiando los principales problemas de la Argentina, produciendo propuestas, primero en la academia, y en divulgación, en algunos libros. Apareció una oportunidad de pasar del comentario a la acción y, por supuesto, es una oportunidad en un momento bisagra de la Argentina que no podía dejar pasar.

-¿Quién le ofreció ser candidato?

Recibí el llamado de Martin Lousteau, quien me invitó a participar. Había mucho entusiasmo por la llegada de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de poner en valor el radicalismo con candidaturas competitivas. Empezar a disputar el espacio de liderazgo de JxC con un partido más fuerte y ese contexto era muy interesante y atractiva la posibilidad de participar en un lugar destacado de la lista y lo terminé decidiendo a favor de la pasión que tenía por poder transformar las cosas. La candidatura fue negociada entre el radicalismo y el PRO para ir a una lista de unidad en las PASO.

-¿Usted cree que un sector del electorado del "ala dura” del PRO puede irse con López Murphy en la interna?

Es posible que algunos sectores desencantados con la forma que el PRO resolvió su interna y resolvió sus candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires elijan manifestarse en alguna de las alternativas, por ejemplo en la de López Murphy. Eso no está nada mal, la expresión de Ricardo es una más dentro del espacio de Cambiemos. Si bien en esa interna los sectores más cercanos a Macri pueden no sentirse tan cercanos con Vidal o con Larreta también es cierto que López Murphy fue muy crítico del gobierno de Macri y todavía lo es.

¿Cuál es su mirada de la deuda del FMI de Macri y la idea de “tierra arrasada” que tiene el oficialismo?

Que no había tierra arrasada. Creo que quedó claro por qué Argentina pudo sobrevivir dos años encerrada y sin trabajar así que evidentemente tan arrasada no estaba la tierra. Y la economía de hecho cuando termine la presidencia de Alberto Fernández, en el mejor de los escenarios, va a quedar 5 puntos de PBI per cápita por debajo de cómo asumió. El recuerdo del 2019 parece el paraíso al lado de lo que le está pasando a la Argentina, en parte por la pandemia por supuesto, pero en parte también por la mala gestión que hizo el Gobierno. La deuda con el Fondo no hubiese existido si Cristina hubiese entregado como recibió, con superávit fiscal. Pero generó un déficit que obligó a usar todas las reservas. Cristina usó 65mil millones de dólares de reserva. Cuando ya no quedaban más reservas, Macri eligió financiarse con deuda externa, hasta que se acabó ese financiamiento y tuvo que pagar los vencimientos que tenía de esa deuda con nueva deuda con el Fondo. En esencia esto no incrementó la deuda Argentina, en 2018 y 2019 no subió la deuda, sólo cambió de acreedor, es decir tomó la otra deuda con el Fondo para pagar la deuda que vencía con privados.

¿Qué opina de la polémica con Iglesias y Wolff con los tweets sobre Olivos y la foto del cumpleaños de la Primera Dama?

Lo que ocurrió en Olivos y ahora con la foto que salió termina de confirmar que fue un escándalo. Un escándalo que no resiste el más mínimo análisis, que no debe ser de ninguna manera tapado ni relativizado con el tono de uno o dos tuits de un opositor. Me parece que eso es equivocarse. Los tweets fueron denuncias de esto. Mientras estaba todo el mundo encerrado y los negocios se estaban fundiendo, en el gobierno hacían lo que querían. La cuarentena para ellos no corría.

¿Qué opinión le merece el debate sobre la reducción de la jornada laboral?

Es un fin deseable. Lo que pasa es que no puede ser un principio. Para reducir la jornada laboral sin que aumente la productividad hay que bajar salarios y esto hoy es muy difícil. Los principales argumentos de los propulsores de la idea en Argentina es que esto permitiría repartir las horas disponibles de trabajo y ocupar más gente que está desempleada Pero eso adolece del problema de ignorar que los desempleados no son iguales que los empleados, tienen sobre todo un nivel educativo más bajo. Basta ver lo que acaba de pasar con Toyota, no puede ocupar 200 puestos de trabajo que ofrece para jóvenes que recién están empezando, es el trabajo soñado para empezar a trabajar para un joven y no consigue 200 personas con secundario completo.