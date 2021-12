Presupuesto 2022: López Murphy dijo que es "falso" y "no tiene nada que ver con la realidad"

Ricardo López Murphy, diputado nacional de Republicanos Unidos, criticó el proyecto de ley de Presupuesto 2022 y manifestó que el plan presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, "no tiene nada que ver con la realidad". Además, adelantó que, en estas condiciones, no dará quorum para su tratamiento.

"Son números construidos entre julio y agosto de este año", explicó el economista en declaraciones a CNN Radio, donde dijo que esas cifras son diferentes a la situación actual porque "en el segundo semestre hicieron una fiesta de emisión por el problema electoral y la tasa de inflación es más alta".

En ese sentido, comparó el proyecto con una persona que debe hacer estudios clínicos y el doctor le propone "usar los análisis médicos de hace tres años". “Encima quieren apurar, quieren un tratamiento express”, acusó, al mismo tiempo que consideró que “este presupuesto ha violado todas las normas de nuestro funcionamiento institucional, es un escándalo”,

“Si trae los números actualizados, el plan monetario, el plan cambiario, lo discutimos en serio”, lanzó el ex ministro de Economía. Sin embargo, declaró que si esto no ocurre, la oposición no debería dar quorum. "Esta es mi opinión, no la de la bancada, pero yo no voy a facilitar que les suban los impuestos brutalmente a la gente".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, señaló que en las leyes presupuestarias no pueden subir los impuestos. “No podemos concederle al gobierno un instrumento que está equivocado, es un error sumar facultades extraordinarias a un presupuesto”, expresó.

Además, rechazó la suba de la carga tributaria prevista en el proyecto. “Aumentarle los impuestos al sector productivo es una tragedia. Que el gobierno crea que su función es exprimir a todos los que trabajan”, resaltó.

Quita de un punto de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires

En otro tramo de la entrevista, López Murphy cuestionó que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Gobierno nacional le haya quitado parte de sus recursos. “Le quieren robar la base tributaria”, aseveró.

"Los diputados de la Ciudad no tenemos que autorizar que se queden con los recursos" del distrito, añadió. Por último, concluyó: "Los impuestos patrimoniales son de las provincias, según los establece la Constitución. A esta ciudad la saquearon con los impuestos".

