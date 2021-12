Milei faltó al debate del Presupuesto 2022 pero igual criticó a Guzmán: "Sus números son un dibujo"

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, se ausentó este lunes 14 de diciembre del inicio del debate del Presupuesto 2022, que contó con la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pese a su ausencia debido a que fue a una actividad en Rosario, el economista liberal criticó el proyecto: “Los números de Guzmán son un dibujo".

Milei fue el único economista que faltó a la discusión del Presupuesto 2022 en Diputados. De todas maneras, durante su exposición en una clase abierta y gratuita en el Parque España de Rosario, evento que, según informaron en un comunicado, estaba previsto desde mediados de noviembre, el referente liberal dejó fuertes cuestionamientos a Guzmán y su proyecto.

La charla estaba pautada con una temática de "dinero, precios y dólar", pero el diputado insistió en remarcar otros asuntos de coyuntura: “Me critican que hoy no estuve en la reunión de la Comisión de Presupuesto. ¿Pero saben qué? Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se pusieron de acuerdo para silenciar las voces de las minorías por medio de un mecanismo inconstitucional, porque ellos se quedan con absolutamente todos los votos, dejan afuera a espacios como el nuestro. Por eso, hoy aquí donde Belgrano levantó por primera vez la bandera, les voy a contar las mentiras del Presupuesto”.

En primer lugar, Milei se refirió a los números del Presupuesto presentados por Martín Guzmán: “Uno podría decir que el señor ministro de Economía está tratando de emularlo a Walt Disney porque los números que presentó son un dibujo. Sin embargo, Walt Disney hacía dibujos que alegraban a la gente, mientras que el ministro presenta números que son tragicómicos. Es más, es una falta total de respeto porque él mismo reconoció que fue a la reunión de la comisión de presupuesto con números viejos, es decir, les mintió a todos en la cara”.

“En septiembre, el ministro de Economía consideraba que la inflación iba a hacer del 45%. Señor ministro, le cuento que la inflación está viajando actualmente arriba del 50%. Por lo tanto, si usted hace un Presupuesto con una inflación del 33%, si la inflación se viene acelerando y si la demanda de dinero se viene cayendo, ¿qué pretende que sea la inflación?, ¡va a estar por las nubes!”, sostuvo en relación a la suba de precios.

“Por otra parte, considera que el tipo de cambio del año que viene será de 131 pesos. A ver, señor ministro de Economía, deje de faltarnos el respeto: el tipo de cambio es el que hay. Señor Guzmán, salvo sus amigotes, nadie puede comprar el dólar Mickey Mouse. Lo llamo así porque es la figura aspiracional de los políticos argentinos, porque es una rata que todo el mundo la quiere, pero nosotros nos estamos despertando y no se lo vamos a permitir. Obviamente el ministro Guzmán cree que la inflación del año que viene va a ser del 33%. No está mirando los datos, parece que no se está dando cuenta que eso algún día va a explotar”, afirmó.

Javier Milei en una clase abierta y gratuita en el Parque España de Rosario.

Junto a Milei estuvieron, entre otros, el legislador porteño, Ramiro Marra, y la diputada nacional, Victoria Villarruel. Por su parte, la organizadora de la actividad fue la economista y periodista, Romina Diez.

El economista también hizo énfasis en las estimaciones de crecimiento para el año próximo: “Le voy a contar otra cosa más a ver si aprende a ser más profesional. Esto que hubo este año no es crecimiento, es rebote del gato muerto: si ustedes tienen un ingreso de $100, lo llevan a $0 y después lo llevan a $10, la tasa de crecimiento es infinita, pero siguen estando para el culo. Por lo tanto, no le falte el respeto a la gente. No hubo crecimiento. Y si no mire que estamos terminando con un PBI per cápita 14% inferior al de 2011, vamos a tener salarios reales como los del 2004 y vamos a tener una productividad de la década del 50. ¿Me quieren decir donde carajo estamos creciendo?”.

Por último, Milei criticó que el ministro de Economía presentase las mismas cifras presupuestarias que en el mes de septiembre: “Le pido que aprenda a hacer los números. Usted es un mentiroso a sabiendas”. A su vez, agregó que “quienes aprueben el presupuesto serán funcionales a la casta política”.

