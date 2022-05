Cristina Kirchner en el Chaco: "En el Ejecutivo peleas no hay, lo que hay es un debate de ideas"

La vicepresidenta Cristina Kirchner hizo un largo discurso este viernes 6 de mayo en el Chaco, en ocasión de recibir el título “Doctora Honoris Causa” en la Universidad del Chaco Austral. Su disertación, esperada con enorme interés por el enfrentamiento con el presidente Alberto Fernández, tiene como título “Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática”. Sobre la crisis en el seno del Frente de Todos, la vicepresidenta señaló "yo siempre hablo en on, conmigo no hay off" y destacó que "todos hablan de peleas, pero en el Ejecutivo peleas no hay, lo que hay es un debate de ideas".

Al respecto indicó que "defiende las posturas que defendió cuando gobernó", señaló que cuando habla "no lo hace por enojo, por mala o diletante", sino que es producto de la experiencia acumulada "en 8 años en la Presidencia".

Más de 3.000 personas se aglutinaron dentro del auditorio del hotel y centro de convenciones Gala, ubicado en las afueras de Resistencia para escuchar a la ex presidenta, quien se encuentra acompañada por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Sin embargo, se cree que, con las personas que siguen el evento desde el exterior del lugar, habría un total de 10 mil asistentes.

"Se acusa a La Cámpora de manejar 'las cajas?. Lo repiten todos, supongamos que tienen razón, que La Cámpora y la caja y la caja, voy a contar una infidencia, cuando el año pasado había que formar las listas, cuando se produce la renuncia de Daniel Arroyo al Ministerio de Desarrollo, el Presidente lo llama a Máximo Kirchner y le dice que le gustaría que ese lugar lo ocupara Andrés 'Cuervo' Larroque, cuanta chatura hay... Millones de planes, la Tarjeta Alimentar, y que le dije el diputado Kirchner? Le dijo que no, que al Cuervo lo dejara que siga en la Provincia que ayude a Axel y vos ponelo a 'Juanchi' Zabaleta, etnoces algunos y algunas deberían revisar editoriales y también conductas".

La Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) decidió por "unanimidad" distinguirla por su “trascendente aporte a la consolidación de un sistema democrático argentino durante su mandato”.

En relación con los “tres mandatos” del kirchnerismo, Cristina Kirchner indicó que para ella fue “un orgullo y un honor ser la primera mujer electa y reelecta como presidenta”, ya que, desde la sanción de la Ley Sáenz Peña "ningún espacio político cumplió tantos mandatos consecutivos". En ese sentido, la vicepresidenta definió a la despedida que recibió antes de abandonar la Presidencia como "la mejor medalla" que pudo haber recibido en su vida.

Por esto mismo, celebró la cantidad de universidades que se establecieron en todo el país durante el kirchnerismo y cuestionó crudamente a quienes se "quedan" en la Ciudad de Buenos Aires. "Cómo voy a descreer de los méritos si mi viejo era colectivero y yo llegué a presidenta", sentenció la vicepresidenta.

El rector de la Universidad que condecorará a Cristina Kirchner fue imputado por presunto lavado de activos

"Dicen que hay inflación porque le dan a la maquinita... Lo hacen todos, los economistas, los periodistas, hacen el gesto y dicen le dan a la maquinita... Bueno me fui al Banco Central a ver la base monetaria", señaló la vicepresidente, luego destacó el trabajo de Simon Kuznets, que dividió a los países en: "Desarrollados, subdesarrollados, Japón y la Argentina... Yo digo que acá mueren todas las teorías, es algo que deberíamos analizar en lugar de andar con el dedito, con esos discursos vetustos...".

Mostró entonces un cuadro con la evolución de la base monetaria, en relación al PBI, resaltando que en 2021, con una suba del 6% fue la menor desde 2015 en relación al PBI, situación que a su juicio termina con el discurso de "la inflación se debe a la maquinita".

"Mienten y engañan, la gente repite, tienen la idea de esa estrategia de decir que con los aumentos de salarios son inflacionarios, pero mientras los argentinos y las argentinas siguen mirando televisión y viendo lo que dicen los economistas, se trata de debatir estas cosas", agregó.

"La última infidencia, allá por noviembre de 2019, cuando yo ya sabía quienes eran los ministros, y sabía que el ministro de Desarrollo Productivo que había escrito un libro contra nosotros, y le dije a Alberto ojo con el comercio exterior, ahí es complicado por el tema dólares, va a venir puja distributiva, todas las alimenticias perdieron con el macrismo, y esta gente (el macrismo) había desmontado la Secretaría de Comercio Interior, porque quien fue secretario de Comercio Interior era el sobrino de uno de los dueños de las cadenas más grandes de la Argentina", indicó CFK, precisando que "le recomendé a un joven economista (hablaba de Augusto Costa), que fuera a ver al ministro para explicarle lo que había que hacer para montar esa secretaría, y cuando fue a enviarlo, el ministro le dijo 'no, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes, pusieron otra compañera y más tarde me dí cuenta que todos cuando decían 'volvíamos mejores' porque se tragaron el amague de que los problemas que teníamos eran porque no dialogábamos, pero lo que sabíamos eran los intereses que nosotros defendíamos...".

"Todos se van a tropezar con la economía bimonetaria"

"Miren ahora le debemos al Fondo, y el FMI va a pedir una devaluación permanente, y con esa devaluación permanente van a subir los precios de manera inercial todo el tiempo", indicó Cristina al resaltar que "tenemos una economía bimonetaria".

Con respecto a su exposición, la expresidenta comenzó su recorrido al hablar del capitalismo, sistema que se “ha independizado de la ideología”, según explicó. Así, aclaró que Estados Unidos y China tienen un sistema capitalista, pero bajo distintas líneas de pensamiento.

“Con lo cual esto de que uno tiene ideas acerca de la justicia social, que es zurdo. Por favor, encuentren otro argumento porque eso se terminó”, disparó.

Martín Guzmán ante empresarios: FMI, inflación, tasas de interés y salarios

De esta manera, Kirchner resaltó que el “sistema capitalista más exitoso es el de China porque no se encuentran en la historias números similares”. En ese sentido, la vicepresidenta reflexionó: “El capitalismo va a dónde gana plata y a dónde le conviene. No es una cuestión de ideologías”.

La vicepresidenta afirmó que “las desigualdades ponen en crisis la democracia” y cuestionó el sistema de instituciones gubernamentales, ya que datan de 1789 con la Revolución Francesa.

La pandemia

“Si estamos vivos tras la pandemia, es por el estado”, lanzó la vicepresidenta en un guiño al Gobierno nacional por la gestión de la pandemia, pese a las fuertes críticas que recibió por parte de los diferentes sectores económicos.

En ese sentido, indicó que “no es un tema de buenos y malos, es un problema de intereses, por eso no hay que tenerle miedo a la palabra intereses”. Por esto mismo, llamó a asumir que en las políticas públicas hay intereses contrapuestos.

La insatisfacción democrática

Luego de hacer un recorrido por el capitalismo, la forma de gobierno y la pandemia, Kirchner indicó que todo esto trajo aparejado la "la insatisfacción democráctica, la falta de respuesta por parte de los estados nacionales a las distintas demandas de las sociedades".

De esta manera, sostuvo que “hoy, hay una insatisfacción democrática grande porque se produce un fenómeno que nunca antes había pasado que es que una parte de los trabajadores en relación de dependencia son pobres”.

Esto se debe a la “concentración de los ingresos y una política de salarios bajos”, según explicó la vicepresidenta. Para esto, afirmó que es necesario tener "dólares en el Banco Central", por lo que "si faltan las reservas hay que revisar algunas cosas porque algo está fallando".

Consejo de la Magistratura y el poder

Con respecto a los conflictos por el Consejo de la Magistratura, Kirchner consideró que “cuándo alguien propone ampliar la Corte Suprema para hacerla más federal, se oponen porque es hacer número”.

“¿No será que al poder le conviene que la Corte tenga pocos miembros para poder apretarlos?", lanzó la vicepresidenta.

El kirchnerismo propone una consulta popular para reformar la Corte Suprema

Al hacer referencia al poder, la vicepresidenta habló del “poder económico concentrado y mediático” porque hoy “no hay ninguna parte del mundo que no esté asociada a lo mediático para crear sentido común”, de acuerdo con sus declaraciones.

“En Argentina, ese poder mediático está más concentrado que en ninguna otra parte del planeta”, sostuvo.

La interna dentro del Frente de Todos

Kirchner expresó: “Desde el poder y los medios de comunicación, se plantea que hay una ´pelea´dentro del Poder Ejecutivo. ¿Qué es pelea? Se están golpeando, yo no le pegué a nadie”.

Por esto mismo, la vicepresidenta descartó una grieta dentro del Frente de Todos y sentenció: “Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo pelea no es”. Por el contrario, destacó que es un "debate político, un debate de ideas" lo que pasa dentro del oficialismo.

En ese sentido, la expresidenta recordó cuando en 2020 manifestó que era necesario “alinear precios de los alimentos, salarios, tarifas, jubilaciones porque sino se lo van a quedar cuatro vivos”.

En relación con las internas y la situación económica actual, la vicepresidenta concluyó: “Por favor, que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima son los que no tienen para comer, no tienen laburo y tienen que llevar a su hijo a un comedor para tener un plato de carne, esas son las cosas que hay que debatir”.

RdC