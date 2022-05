Luis Juez, furioso con el rechazo a su amparo: "La Justicia no se le anima a Cristina”

Este sábado 30 de abril, el juez en lo contencioso administrativo federal, Pablo Caissyals, rechazó el amparo impulsado por el senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, quien se quedó sin su lugar en el Consejo de la Magistratura tras una controvertida jugada del oficialismo, que dividió al oficialismo en dos bloques y se quedó también con el representante que correspondía a la "segunda minoría". En ese lugar la vicepresidente Cristina Kirchner ubicó a uno de sus seguidores, el senador Martín Doñate.

“La Justicia no se le anima a Cristina”, aseguró Juez en diálogo con Clarín tras conocer que su reclamo había sido rechazado. “Si los jueces le tienen pánico al poder político, no nos quejemos, tenemos el país que nos merecemos”, agregó el legislador cordobés, que hace unos días había recurrido a la Justicia ante lo que cree una manobra del kirchnerismo en particular, y de la vicepresidenta Cristina Kirchner en particular, para quedarse con ese lugar en el Consejo:

El reclamo de Juan llevaba también el apoyo del titular del bloque opositor en el Senado, Humberto Schiavoni, y pretendía que la banca que quedó en manos de Doñate se asignará a la oposición, y a Juez, como había trascendido en primera instancia y como esperaban los representantes de Juntos por el Cambio.

En la presentación se había solicitado que se “declaren inválidas las designaciones y se proceda al efectivo nombramiento de los senadores Luis Alfredo Juez, como consejero titular y a Schiavoni, como consejero suplente”.

Sin embargo, el juez consideró que apoyar el reclamo del senador “implicaría adentrarse respecto de la valoración de la ‘temporaneidad’ o de la subjetividad de la participación del bloque del Frente de Todos”, lo que llevaría a la “judicialización de las decisiones de otros poderes”, según indicó en el fallo.

De esta manera, se pondrían en riesgo “las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de los poderes”. Por esto mismo, señaló que los jueces no pueden “opinar” sobre la forma en la que aquellos ejercen sus facultades.

"Hipocresía y cinismo" y "no venga a hacerse el vivo": el cruce entre Luis Juez y Parrilli en el Senado

“Después que la Justicia no se queje cuando el poder político la manosea y los usa para su beneficio personal, no nos quejemos de la dirigencia política que tenemos, de la corrupción que tenemos, no nos quejemos cuando los políticos se enriquecen, cuando el país se empobrece”, reclamó Juez, furioso con la situación.

Para Cayssials, “no se encuentra controvertido el hecho de que, conforme lo normado por el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, los miembros de dicho cuerpo tienen la facultad de organizarse en bloques - de dos o más miembros - de acuerdo con sus afinidades políticas”, por lo que no se estaría incumpliendo ninguna regla.

Primera resolución del nuevo Consejo de la Magistratura fue unánime: excluyeron de un examen a un juez

“Soy un hombre de derecho, un tipo que respeta las decisiones de la Justicia, pero repito, después no nos quejemos del país que tenemos”, expresó Juez y agregó: “Nosotros construimos el país que tenemos, con las decisiones que tomamos, los que están en el poder cuando toma decisiones arbitrarias como Cristina, y la Justicia cuando no se le anima”.

La jugada del Frente de Todos

En el momento en el que la Corte Suprema exigió al Congreso las designaciones para el Consejo de la Magistratura, el bloque oficialista en el Senado llevó adelante una jugada política donde se le quitó al PRO el puesto de segunda minoría en la Cámara alta, y a su vez, una banca en el organismo.

Concretamente, el Frente de Todos se dividió y pasó de bloque unificado a interbloque, conformado por el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, logrando así que la oposición se quedara sin un senador designado en el Consejo.

Consejo de la Magistratura: la Justicia no hizo lugar al planteo de Germán Martínez para frenar la designación de Reyes

“Después no vengan a quejarse y a llenarse la boca, a decir que tenemos una vicepresidenta corrupta y autoritaria que impone su voluntad, cuando teniendo la oportunidad de ponerle un límite no lo hacen”, recriminó Juez.

Al respecto, el senador concluyó: “La Justicia te declara la inconstitucionalidad de la ley y este juez no puede declarar la irregularidad de un acto administrativo, es una locura, si el que tiene poder puede usarlo en su beneficio, estamos camino a la tiranía”, concluyó Juez.