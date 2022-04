Luis Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil y dijo que actualmente “hay chances” de ganar en la provincia de Córdoba, con él como gobernador, ya que la alianza “ha madurado mucho”. “Hoy no estamos dispuestos a mendigar participación. Nos la vamos a ganar”, expresó.

¿Existe la posibilidad de que Juan Schiaretti pueda hacer una alianza con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo es ese peronismo de Córdoba y cómo sigue esto a nivel nacional?

Eso no va a suceder, esa es la construcción de un consultor que tienen los porteños en Buenos Aires con mucha llegada a los gobiernos provinciales. No sucedió en 2017, cuando Schiaretti tenía una relación con la familia Macri y especialmente con Mauricio, y tampoco en 2019 cuando se incorpora (Miguel Ángel) Pichetto.

Schiaretti es un gobernador prolijo, pero que está terminando un ciclo del peronismo en Córdoba. Nadie hubiese dicho que Córdoba iba a tener 27 años de peronismo. Yo milito desde 1982, vengo de una familia peronista y tuve a José Manuel de la Sota como un emblema. Schiaretti se suma en el 90, venía de trabajar en Brasil con el hermano de Cavallo, se incorpora y vino con un ADN peronista muy fuerte.

La Constitución no le permitiría a Schiaretti ser gobernador de vuelta. En Argentina no hay margen para eso. Si no armamos algo inteligente, que permita construir y gobernar, Cristina (Kirchner) va a venir mucho más radicalizada. Por eso los corrimientos de La Cámpora. O somos inteligentes o este país está condenado a vivir momentos tumultuosos.

¿Suponés que entonces Schiaretti termina su mandato y no vuelve a hacer política en cargos importantes?

Yo no puedo decir eso. Recuerdo discusiones memorables con (Jaime) Duran Barba y él me decía que Cristina no volvía más. Pero no conocía la idiosincrasia del peronismo. A los peronistas tienen que hacerles 70 autopsias para saber si están muertos porque siempre vuelven. Parecen que están muertos pero siguen de vuelta.



¿Cómo es tu relación con el radicalismo?

En Córdoba construimos un espacio político que se llamó Partido Nuevo, que nos dio una oportunidad de salir del bipartidismo, en 2003, cuando el país era un caos. Sacamos más del 60% de los votos y metimos un senador y cinco diputados nacionales y varios diputados provinciales. Ahí nace nuestra estructura política.

En esa época estaba la idea de la transversalidad política. Néstor Kirchner venía a construir una Argentina plural y yo me entusiasmé, pero le dije a Néstor que para mí la corrupción era un límite. Teníamos un partido plural, pero con tipos honestos. Imaginate que con una lengua como la mía yo tendría que estar aflojando barrotes, a mí muchos tipos me la tienen jurada. Sin embargo, nunca me pudieron enganchar en nada raro.

Siempre intentamos que los valores sean más importantes que la ideología. Mi relación con Néstor Kirchner se deteriora cuando nos roban la elecciones.

¿Cómo imaginás el peso del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, el futuro de Macri, del PRO, de Larreta? Y vos, como gobernador en Córdoba, ¿cómo amalgamás lo que es Juntos con tu origen peronista, y tu reconocimiento al radicalismo?

No hay margen mientras Cristina tenga el manejo absoluto e indiscriminado de la toma de decisione,s y eso no va a cambiar porque no hay quien la pueda enfrentar y los gobernadores no lo van a hacer. Olvidate de pedirle a Alberto un gesto de dignidad.

Nos encaminamos a una situación turbulenta. En Juntos por el Cambio tenemos varios dirigentes que van a disputar. No veo una construcción en la que el radicalismo esté fuera de Juntos por el Cambio. Las PASO van a ordenar a Cambiemos. La experiencia dice que no hay cheque en blanco para ningún dirigente. Quien gane tendrá que administrar con una inteligencia distinta a la del 2015. Nadie va a aceptar mansamente que te digan todo lo que tenés. Muchas veces hemos aceptado mansamente diagnósticos de gurúes. Hoy no estamos dispuestos a mendigar participación. Nos la vamos a ganar.

Ha madurado mucho la alianza en ese sentido, no hay margen para imponer. Eso es bueno porque ahí tuvimos nuestra gran falencia. En 2015 a mí me mandaron de embajador para sacarme de Córdoba porque querían tener una relación con Schiaretti. Eso es no conocer la historia del peronismo. Los peronistas te acompañan en la medida que huelen si tenés poder, si no, te abandonan. El peronismo es una franquicia electoral más que un partido político.

¿Vos creés que la diferencia, en 2023, es que va a darse una alineación entre lo provincial, que vas a ganar vos, y en lo nacional, que va a ganar el que surja de las PASO de Juntos por el Cambio?

En 2015 y 2019 Juntos por el Cambio hizo todo lo posible para que ganara Schiaretti. Y se hizo todo para que ganara cómodamente y fue un papelón terrible. Juntos por el Cambio hizo todo lo posible para que el peronismo ganara en Córdoba. Macri logró interpretar la idiosincrasia de los cordobeses pero también es cierto que su relación con Schiaretti les resultó cómoda porque no se construyó nada, como una estructura férrea que pudiera disputar.

Ahora vamos con chances porque los peronistas que hay ahora son caciques de tres plumas, no como lo fue Schiaretti y De la Sota en su momento. La historia nos va a dar la oportunidad de ganar la provincia.

