Luis Juez contra la fractura del Frente de Todos en el Senado: “Los delincuentes aprovechan la nocturnidad”

Luis Juez, uno de los candidatos opositores para ocupar un puesto en el Consejo de la Magistratura, criticó la fractura del Frente de Todos en el Senado. Esa división fue denunciada como una maniobra del oficialismo para quedarse con otro representante en el organismo, y de concretarse el cordobés perdería su lugar allí.

“Los delincuentes aprovechan la nocturnidad”, manifestó Juez en la noche de este martes 19 de abril en diálogo con TN, tras conocerse la jugada del impulsada por la vicepresidenta en medio de su disputa con la Corte Suprema por la Magistratura. “Es una maniobra que desnuda con naturalidad absoluta el pánico que Cristina (Kirchner) le tiene a la justicia”, agregó el senador del PRO.

La división del Frente de Todos en el Senado

Cristina Kirchner ordenó partir en dos el bloque del Frente de Todos en el Senado, de manera que puede negarle la banca a la oposición pero, a su vez, se hace cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia para así evitar denuncias judiciales. Algunas versiones indican que el elegido para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura será Oscar Parrilli.

De esta forma el oficialismo obtendrá dos bancadas, una de 21 senadores llamada Frente Nacional y Popular, conducida por José Mayans, y otra conocida como Unidad Ciudadana, compuesta por 14 senadores y con Juliana Di Tullio a la cabeza. Esto habilita a Cristina Kirchner para sumar otro senador kirchnerista al Consejo de la Magistratura.

Con respecto a la polémica producto de estas decisiones, el senador cordobés aseguró: “A mí no me perjudica”. Aunque afirmó que desde Juntos por el Cambio resistirán a esta maniobra del Frente de Todos y buscarán llevarse el puesto en el organismo.

Luis Juez: "Yo no soy Parrillii"

“Esta es una banca clave y la vamos a tener que pelear. Yo no soy Parrilli, puedo tener cara de boludo pero la utilizo en beneficio propio. La vamos a pelear a morir porque no vamos a dejar que le arrebaten a la democracia con una maniobra torpe y absurda lo que le corresponde a la oposición. No puede ser nunca una banca del oficialismo”, expresó el legislador de Juntos por el Cambio.

Luis Juez señaló que la partición del bloque del FdT expone “de lo que es capaz de hacer el kirchnerismo para garantizarle a Cristina impunidad e inmunidad”, e insistió en que a la vicepresidenta únicamente le preocupan “sus cuestiones judiciales”.

“En un gobierno de delincuentes no tienen límites, no existe la República, no existe la justicia ni las instituciones”, remarcó y agregó: “(la fractura) pone en evidencia el pánico, el miedo, el temor que tiene esta mujer de afrontar el día de mañana su responsabilidad ante la justicia”.

En esta misma línea, el senador de la oposición consideró que el oficialismo puede forzar la interpretación legal: “Como manejan toda la estructura administrativa del senado van a decir que este bloque estaba armado 20 días atrás para quedar entre los 120 días que había puesto la Corte”.

“No les importa hacer el ridículo con tal de garantizarle a Cristina un lugar en el Consejo de la Magistratura que le permita seguir apretando jueces y designando punteros políticos”, cruzó Juez coincidiendo con otros referentes opositores en catalogar a la medida como “ridícula y absurda”.

AS/ff