Consejo de la Magistratura: JXC aumentó la tensión y amenazó con denunciar a Cristina Kirchner

El senador nacional Luis Juez advirtió que podría denunciar penalmente a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, si el gobierno nacional no acata la orden de la Corte Suprema para nombrar a los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura.

Lo dijo durante una conferencia de prensa ofrecida por legisladores de Juntos por el Cambio, en la cual participaron la candidata de Diputados al Consejo, la radical Roxana Reyes, además del diputado Mario Negri y el senador Humberto Schiavoni. Participaron, además, Alfredo Cornejo (UCR) y Cristian Ritondo (PRO).

"No estamos mendigando nada que no nos corresponda. Que quede claro. Aunque parezca redundante, no es una interpretación que Cristina y [Sergio] Massa puedan hacer del tema", dijo Juez, después de que el bloque opositor remarcara que la decisión de la Corte "no es opinable, sino acatable".

"Pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos. Vamos a pedirle a Cristina Kirchner que cumpla la ley y si no la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No estamos pidiendo que nos regale nada que no le corresponde a la oposición", advirtió el candidato.

"Si acepté representar a la oposición en el Consejo no es para andar haciendo papelones y mendigando un cargo", alegó Juez. "Le sugerimos al oficialismo que le planteara al presidente de la Corte una prórroga toda vez que había un trámite parlamentario en marcha que tenía media sanción".

El senador acusó al Frente de Todos de "jugar con todos los tiempos", "destruir todas las instituciones" y de "empujar" a un puntero político devenido en juez federal a tomar una decisión horrible, con lo cual quiero decirles cuál es la seriedad de lo que estamos planteando".

"Nos vemos todos inmersos en un capricho de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la Vicepresidenta. La gente no lo va a tolerar ni nos va a permitir que nos entretengamos en cuestiones secundarias", advirtió Juez.