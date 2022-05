Empresarios aseguran que el Frente de Todos "está destruyendo al país"

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, se despachó en críticas contra el Frente de Todos y señaló que la interna que sostiene el partido gobernante hoy en día lo está “autodestruyendo” y de paso “al país también”.

Las declaraciones del representante empresarial se producen luego de la disertación del Ministro de Economía, Martín Guzmán, este jueves en la cumbre del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), sobre lo que Grinman comentó que le “es difícil emitir una opinión”.

“La verdad que es difícil emitir una opinión sobre la exposición del ministro (Guzmán). Lo digo con todo respeto, fueron 40 minutos de una exposición prolija en filminas donde mostró distintas variables de la Argentina”, comenzó diciendo Grinman en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Pero cuando digo la dificultad de adjetivarlo es porque cualquier cosa que nosotros digamos (los empresarios) nos va a meter en la interna del Gobierno y eso no lo queremos hacer. Porque si decimos que fue positivo, desde el FT le van a decir (a Guzmán) que es pro-empresario y que eso no ayuda a la Argentina, y si decimos lo contrario, probablemente le suceda lo mismo”, agregó.

“El Frente de Todos está en una situación casi demencial, parece una convención de psicópatas, con todo respeto por los enfermos, porque se están destruyendo entre ellos y están destruyendo al país. Jamás vi algo así”, se quejó el empresario en el programa "Esta Mañana".

Los problemas estructurales de la Argentina

El empresario destacó que con sus palabras no quiere culpar a una persona en particular. “Lo que estoy diciendo es que el problema de la Argentina hoy no es responsabilidad de un ministro en particular, es responsabilidad especialmente del Frente de Todos”.

“La Argentina tiene problemas graves, estructurales, desde el comienzo de la democracia hasta ahora, en términos de PBI es uno de los de menor crecimiento. Entonces, hay un problema de base en el país que se soluciona desde la política”, aseveró.

“Hoy necesitamos un Gobierno tranquilo, consolidado y que genere confianza. Es que la economía funciona con base en la confianza y expectativas”, matizó Grinman. Asimismo, consideró que hoy hay sectores de la economía que se están recuperando, pero que si se sigue sin “generar confianza”, eso se va a revertir en los próximos meses.

“Sucede que los empresarios no saben si van a poder reponer mercadería, tal como está la situación”, aseguró. Por último, reconoció que “todo lo que signifique costo, como el salario, va a los precios”.

