El escritor y profesor de la Universidad de Richmond, Ernesto Semán, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y explicó el atractivo político que representan las ideas de Javier Milei y cómo esto se relaciona con el desarrollo del antipopulismo en el país. En ese sentido, subrayó qué Milei “no está proponiendo” y que quienes lo apoyan “no lo eligen por sus propuestas específicas”.

Es autor de "Breve historia del antipopulismo" donde se remonta desde 1810 para indagar la domesticación de lo que denomina "la Argentina plebeya" y tenemos entendido de que hay un libro que acaba de finalizar sobre la opinión de los jóvenes. Hay una discusión respecto de si los jóvenes de determinado nivel intelectual o género votan en mayor medida por Milei…

- No estoy escribiendo en este momento sobre Milei pero de todos modos está fuertemente conectado con la idea de cómo surgir políticamente explicando el porqué Argentina lleva medio siglo de declinar. Estas narrativas sobre cómo esto sucede se tornan más crispadas cuando la coyuntura se hace más inestable. Hay más espacio para que se hayan expresado, en las distintas variantes de Juntos por el Cambio, durante los últimos 20 años, con explicaciones sobre la declinación que tienen ver con que "a mayor estado, menor libertad", "a mayor igualdad, más ataque a la propiedad". Esas expresiones que se formularon en esta opción política que fue nueva durante el siglo XXI, que fue Cambiemos, ahora se muestran mucho más crispadas, como lo que expresa Milei, que parece estar creciendo, sin perder ese carácter original de alto nivel de radicalización, al menos por ahora. Hay que ver el momento en cuál él decida construir una mayoría electoral.

¿Cómo colocas a Milei en populismo y antipopulismo?

- Me parece es que se muestra cuán útil o no es el término populismo. Hay algunas cuestiones que le van a atribuir su carácter supuestamente populista en términos de las expresiones anti-élite. Sin embargo, el centro de la idea antipopulista, forjada en la Argentina sobre todo en los últimos 20 años con Macri, era poder señalar cuáles eran los problemas del cercenamiento de la libertad cuando se proponia una mayor presencia del estado. En ese sentido, Milei es una versión proteica, filtrada y doctrinaria de ese antipopulismo. Plantea que no tiene que haber estado, no tiene que haber impuestos. No está pensando, ni proponiendo, ni está siendo elegido por quienes lo apoyan por sus propuestas específicas, como podría ser el caso de la construcción más tradicional. Es improbable que Milei disuelva el estado y anule los impuestos. Convoca a un imaginario de tratar de explicar cuáles son los problemas que hacen que la Argentina esté como está. Eso no es una expresión habitual en Argentina ni en cualquier país del mundo. En ese sentido puede ser inteligente para ir más allá de la discusión y apuntar a la cuestión de fondo de la presencia del estado para el desarrollo de la libertad.



Los jóvenes desencantados del peronismo, ¿se orientan más a votar a Milei o a votar a el trotskismo? y ¿Hay una diferencia de género entre que los jóvenes varones votan más a Milei, que las mujeres, votando al trotskismo?

- Es probable la cuestión de género. Pero también es cierto que interpela a los jóvenes respecto de que ellos están menos limitados por la experiencia de la tradición. No porque sean más inteligentes o menos. Eso puede explicar que haya jóvenes más dispuestos a hacerse esa pregunta de "¿Y por qué no?". En esa expresión y crispación, en esa bronca, hay una mirada de mundo, no es solamente que los jóvenes son antipolítica, la opción de Milei no es una opción antipolítica, es una opción de derecha que articula una visión del mundo, de cómo tiene que funcionar la sociedad y el estado. Desde ese punto, la elección de los jóvenes no parece fruto de la inmadurez, de la falta de experiencia política.

Por otro lado, las opciones políticas no compiten nunca en situaciones de igualdad. El trotskismo tiene también una cancha en elevación mucho más limitada y problemática que la que tienen otros actores políticos. Se puede decir que es más valioso un 3% de una fuerza arrinconada, que el 10% de una fuerza que se puede expresar en plenitud. Aún así, Milei no puede pensarse como fruto de ese arrinconamiento. Las opciones electoralmente competitivas se deciden no sólo en el momento electoral sino también, en el sentido común. Mucho de lo que dice Milei están en el borde pero ese borde se va corriendo porque el espacio público acepta ideas que antes podrían haber sido de los márgenes.