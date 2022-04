Mayra Arena: "Javier Milei no tiene el apoyo del voto femenino en ningún estrato social"

La referente social Mayra Arena habló con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) sobre la figura de Javier Milei.

¿Cuánto el trotskismo es al Frente de Todos lo que Milei es a Juntos por el Cambio? ¿Cuánto de las tensiones que se producen dentro del oficialismo, entre los sectores más cercanos a la vicepresidente y al Presidente, tiene que ver con este aliento en la nuca que se siente con el crecimiento del trotskismo en el conurbano? ¿Lo canibaliza más el trotskismo o Milei?

No me preocuparía sólo Milei para con Cambiemos. Yo no me relajo creyendo que él le quita votos a la estructura de Cambiemos o, como dijo Pagni, a los hijos de macristas. Creo también que recauda unos cuantos votos peronistas, en especial de esos viejos peronistas, que nunca se sintieron atraídos por el peronismo de Cristina. Milei sabe capitalizar muy bien a la ancha avenida del medio, no solo por la derecha.

Lilita Carrió dice que los hijos de Cristina votan por Milei, tu mismo razonamiento que no sólo son los hijos de Macri los que votan por Milei, como dice Pagni.

Carrió está muy acostumbrada a la polémica, yo no diría tan fuerte los hijos de Cristina, pero sí creo que no me puedo relajar a pensar que son solo los macristas, ese 40% que sacó Macri.

La figura de Milei es llamativa, llama mucho la atención, sabe cosechar muy bien votos bronca pero no es solamente votos de derecha, hay una simpatía que crece desde muchos sectores, por ser algo diferente y no me relajo y no creo que no capitalice o que no atraiga votos también del peronismo.

Del Frente de Todos y de la crisis del Gobierno me preocupan dos cosas. Por un lado, la conducción de Máximo Kirchner, él tiene una forma de conducción que le garantiza una organicidad, pero que reduce el movimiento, esto de buscar quedarse solo con los puros, con los ultraleales y no hacer lugar a la crítica. Es conducir de una manera algo excluyente, me preocupa porque no es característico del peronismo.

Cristina, cada vez que habla, teniendo en cuenta que es la vicepresidenta, tiene un poder impresionante. Su crítica no es la de un ciudadano o un militante, tiene un poder impresionante. Me preocupa que venga siendo tan poco generosa con el Presidente. El electorado argentino no perdona el vacío de poder y cuando ella hace quedar al Gobierno en esa posición, hace mucho daño. La gente se queda esperando una respuesta del Presidente, pareciera que lo acorrala. Eso me preocupa porque es un frente en el que puede haber diferencias y críticas. Pero con el poder que tiene Cristina me hubiese gustado verla actuando de otra manera.

Por un lado tenés el crecimiento del trotskismo, la izquierda sumó más de un millón de votos en las últimas elecciones y, por otro lado, tenés el crecimiento de Milei. Paralelamente, Máximo Kirchner trata de que no le quiten votos por izquierda, cosa que ha venido sucediendo y vos decís "guarda, que no solo el trotskismo quita votos en el conurbano sino también Milei". ¿Cuánto quita el trotskismo al Frente de Todos y cuánto Milei? ¿Cuál es más amenazante en el Conurbano, donde se concentra gran parte de los votos que van a decidir quién es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y, en alguna medida, también el futuro presidente?

Me preocupa mucho más la figura de Milei. El trotskismo, por tener décadas de militancia, tiene más estructura y militancia, la figura de Milei sigue creciendo pero él sigue sin apoyarse en una estructura. Una persona que cree en el sistema y las instituciones no sé si se va a volcar a apoyarlo. Es un fenómeno que tiene gran anclaje en los medios y las redes sociales. Por tener tanto apoyo de gente tan joven, me preocupa que se vuelva cada vez más creciente su figura. Que el Frente de Todos siga sin poder mostrar una política económica, clara de recuperación del ingreso, nos encamina a una elección de cuartos. Me preocupa que Milei pase al balotaje.

¿Qué análisis haces del voto joven?

No me preocupa poner aparte al voto joven porque cuando tenemos crisis económicas ocurren cosas que ponen a la luz que la economía es la base de la Argentina. Hablás con cualquier persona y su preocupación es ganar plata, qué estudiar cuando parece que ninguna carrera parece prometer un futuro ni da movilidad económica. Se trabaja para ser pobre y se estudia para ser pobre.

La fortaleza de las demandas, de cada sector, sale a la luz cuando se logran apalear las crisis y estamos mejor. Entonces podemos reclamar lo que nos interesa, en lo particular, pero cuando el problema es general, a los jóvenes lo único que les preocupa es la plata: hay mucho mal humor social porque la plata no alcanza, hay mucha bronca.

Milei se expresó en contra del aborto, ¿Cuál es la posición de los jóvenes sobre el aborto en los sectores más populares?

Los jóvenes tienen una mirada muchísimo más progresista en este sentido, sobre todo en la libertad sexual. No creo que la generación que viene tenga tanta homofobia o esas presiones de mandatos o van a ser menores. Lo que mueve la balanza hoy son las promesas económicas y creo que no se les está hablando en concreto a los jóvenes, diciéndoles "vamos a mejorar la economía". Cuando pasen esas crisis, van a pesar más los valores culturales, para dónde quieren fortalecer al Estado pero con esta crisis económica la única agenda posible es el dinero y cómo va a ser la relación de los ciudadanos con él.

En ese sentido, Milei hace muchas promesas cuasi-imposibles, muchos idealistas se vuelcan a él. Si alguien lo acorrala o lo lleve a que profundice, creo que va a quedar en evidencia más adelante. Está en el periodo de luna de miel con la gente que lo va conociendo.

La tasa de desempleo es mayor en mujeres jóvenes, de 18 a 25 años. ¿Milei tendrá una propuesta para estas mujeres?

Milei no tiene casi apoyo femenino en ningún estrato social. Tiene un problema grave con el voto femenino, ha tenido muchas expresiones de odio de género, la única mujer de la que habla bien, es su hermana. Tiene una debilidad muy grande con la mujer como sujeto político y no tiene prácticamente voto femenino, su público es 90% masculino.

