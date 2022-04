Milei y Cavallo sobre la inflación: "La crisis Alberto-Cristina fogonea la caída de demanda de dinero"

Javier Milei analizó el fenómeno de la inflación en conjunto con los ex ministros de Economía, Domingo Felipe Cavallo y José Luis Machinea. El debate tuvo lugar este miércoles 13 de abril a la noche en el programa A dos voces, emitido por TN.

Tanto Cavallo como Machinea insistieron en la necesidad de acompañar a Martín Guzmán, uno de los ministros más cuestionados por la problemática recurrente del incremento sostenido de los precios. El lunes 11 de abril, Guzmán consideró propicio aclarar que cuenta con el respaldo presidencial para seguir desempeñándose como titular de la cartera de Economía.

Si bien los tres expertos en economía coincidieron en que el Gobierno es incapaz de "frenar la inflación", Milei se diferenció de sus contertulios por adjudicar al Presidente y la vicepresidenta la responsabilidad absoluta por el conflicto existente: "Nada bueno puede pasar con este Gobierno. Además, la crisis política entre Alberto y Cristina fogonea la caída de la demanda de dinero y hace que sigan subiendo los precios”, explicó el economista libertario.

Guzmán afirmó que Alberto Fernández lo respalda y le mandó un mensaje al kirchnerismo

Domingo Cavallo

Cavallo pronosticó que el próximo Gobierno encontrará la solución, pero matizó su optimismo al consignar que “la inflación va a ser alta en los próximos dos años". Además, el ex ministro de Menem sostuvo que "va a ser peor si le quitan el total respaldo a Guzmán y se implementan las ideas de los que rodean a Cristina".

En ese sentido, Cavallo expuso sus argumentos para apoyar al actual ministro de Economía: “Mi consejo es que el Presidente, dado que han aprobado un plan (el acuerdo con el FMI), trate de implementarlo y le dé apoyo al ministro, porque no se ve que dentro del Gobierno haya gente capaz de hacer algo diferente. Lo mejor que puede pasar es que las cosas sigan como están y no empeoren, y no se genere una crisis política que agrave la situación”.

El parto de sostener a Guzmán

En la misma dirección, Machinea propuso que el Gobierno "debe tener una articulación y un acuerdo dentro, para poder implementar un programa". Al explayarse más específicamente sobre Guzmán, el ex ministro no evitó elogiarlo: “Rl ministro de Economía está haciendo las cosas razonablemente bien, dadas las circunstancias”. Sin la conducción de Guzmán "se hubiese generado una explosión económica”, opinó el ex ministro.

La interna del Frente de Todos, precisó Machinea, tiene consecuencias visibles en la salud de la economía: “Es casi imposible pensar que un Gobierno pueda estabilizar la economía cuando el Presidente y la vicepresidenta tienen diferencias tan grandes y la vicepresidenta parece tener más poder político”, advirtió.

Milei: "Todo lo que haga este Gobierno le va a salir mal"

Javier Milei

El economista de la Libertad Avanza cargó las tintas una vez más contra el oficialismo: “Si por arte de magia, Alberto (Fernández) decidiera hacer el ajuste, como no tiene credibilidad, porque no tiene reputación, ese programa va a ser muy costoso socialmente", disparó el líder liberal.

No conforme con lo anterior, Milei razonó lo siguiente: “Este Gobierno no puede parar la inflación y todo lo que haga le va a salir mal. Cuando emitís el impacto en precios es 18 meses después. Por más que hoy el Gobierno se volviera ortodoxo y frenara la emisión monetaria va a tener 18 meses de seguir purgando inflación, porque en los últimos dos años emitió por el equivalente al 11 por ciento del PBI”.

