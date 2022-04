Los factores detrás de la inflación más alta de los últimos 20 años

La inflación de marzo fue del 6,7%, según informó el 13 de abril el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al revelar el Índice de Precio al Consumidor (IPC) y que, según el ministro de Economía, Martín Guzmán, representa el techo para todo 2022.

El índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año fue el más alto desde septiembre de 2018, cuando se había registrado un 6,5% durante la presidencia de Mauricio Macri. Pero, ¿qué factores dispararon el número que tanto asusta ?

Argentina tiene un problema inflacionario recurrente. La inflación es un síntoma. Es necesario llevar adelante los acuerdos necesarios para atacar consistentemente las causas. A los factores macroeconómicos locales, en el primer trimestre del año, se sumaron la salida de la pandemia y el conflicto bélico en Ucrania, que se inició a fines de febrero.

Golpe al bolsillo: la inflación de marzo fue del 6,7% y superó el peor número de Macri

Esto es algo que se puede observar en varios países que están presentando los índices de inflación más altos de su historia, como Estados Unidos, Reino Unido o Rusia. No obstante, las condiciones de esas naciones no son las mismas que las de Argentina.

El mundo entero está teniendo un salto inflacionario en los primeros meses del 2022, pero el debate actual gira en torno a si dicho salto de precios relativos y de inflación terminará siendo algo meramente transitorio o si, por el contrario, tendrá rasgos de mayor permanencia.

Conflicto bélico en Ucrania

La guerra generó restricciones de oferta adicionales a las ya existentes y subas de precios de materias primas, petróleo y gas, entre otros.

Al analizar la inflación registrada en marzo, mes pleno de impacto del conflicto, se aprecia que las mayores tasas las tuvieron Rusia (7,6%), Argentina (6,7%), Turquía (5,5%), Países Bajos (3,6%) y España (3%), según un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARF).

De acuerdo con el análisis de Nadín Argañaraz, "varios países del mundo presentaron un comportamiento inflacionario por dos motivos: la salida de la pandemia y la operación militar de Rusia en Ucrania. No obstante, Argentina, tanto en 2021 como en 2022, registró tasas mensuales de inflación superiores al promedio".

Advierten sobre una fuerte caída del poder adquisitivo en los últimos cinco años

En ese contexto, el estudio destaca dos países que en dos meses puntuales tuvieron mayor inflación que Argentina: Turquía en enero de 2022, que tuvo un índice de 11,1% (Argentina del 3,9%) y en marzo Rusia, que presentó una inflación del 7,6% (Argentina 6,7%).

A quiénes afecta la inflación de casi el 7%

Para Daniel Adler, especialista en Educación Financiera y Emprendedurismo, las personas con ingresos más bajos o medios bajos son quienes más sufren estos procesos, por no recibir ingresos, u obtener activos de calidad, que le ganen a la inflación.

Adler sostiene que “Los ingresos son cada vez menores y no pueden soportar el aumento constante de los precios. Y no me refiero al índice general global, me refiero a los alimentos y medicamentos, que es lo principal, con productos que en un mes aumentan un 20 o 30%. Los argentinos tenemos varias décadas perdidas de desarrollo económico por la inflación. Casi todos los países de la región han tenido picos altos de inflación, pero pudieron solucionarlo y Argentina no”, expresó en diálogo con PERFIL.

Junto a Feletti y sin Guzmán, Axel Kicillof lanzó su plan contra la inflación

“La inflación desincentiva el ahorro y la inversión y ahí empezamos a sufrir como país. Genera pérdida del poder adquisitivo y también causa incertidumbre en los consumidores, por lo que es difícil tomar decisiones o se realizan compras no inteligentes para stockearse producto del pánico y por una presunción de que todo va a seguir aumentando mucho más, en forma razonable”.

“En el caso de las Pymes, hoy unas 512 mil, pero cada vez son menos, no tienen la certeza sobre los costos que deben afrontar y los precios que deben poner para vender y surge la desconfianza; la incertidumbre y comienzan todos a aumentar y se crea el llamado espiral inflacionario, al cual es muy difícil ponerle fin”, explicó.

Qué propone Daniel Adler para luchar contra la inflación

Se debe facilitar el acceso a las exportaciones de productos locales.

de productos locales. Sumar valor agregado a materias primas para alimentos.

para alimentos. Reconversión de Planes Sociales en Emprendedores.

Adler propone una serie de interesantes medidas para luchar contra la inflación: “En principio dejar de emitir para cubrir el déficit fiscal, pero luego hay que producir más, facilitar el acceso a las exportaciones por parte de los productores locales; fomentar y producir una estrategia clara para sumar valor agregado a las materias primas relacionadas con los alimentos, para producir productos terminados y llevar a cabo una reingeniería de carácter social”.

En este sentido, Adler sugirió convertir beneficiarios de Planes Sociales en emprendedores “con el fin de hacer crecer la demanda de productos terminados por el aumento en el número de proveedores y, su consecuente colaboración, a la baja del déficit fiscal por menor pago de Planes”.

Por último, el experto considera que Argentina está ante una oportunidad única para retomar la senda del crecimiento y "aunque parezca triste decirlo, debería aprovechar el conflicto bélico en Ucrania para tomar medidas disruptivas y concretas que aumenten la producción y faciliten el acceso a las exportaciones de productos locales”.

