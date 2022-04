Sin grieta: la inflación de alimentos, un problema que Cristina, Macri y Alberto no pudieron solucionar

Durante marzo de 2022, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 7,2%, acumulando un alza del 20,9% en el primer trimestre y 59,7% en los últimos doce meses, superando las mediciones del nivel general, de acuerdo con información del INDEC.

El aumento trimestral del 20,9% supera en más de cuatro puntos porcentuales a los del nivel general del 16,1% en el mismo período de comparación.

La inflación en alimentos por encima del nivel general no es exclusivo de la administración del presidente Alberto Fernández, porque también se produjo durante los mandatos de Cristina Fernández y Mauricio Macri, de acuerdo con un relevamiento de la inflación acumulada de alimentos esenciales en los primeros 27 meses de gestión de los últimos tres períodos presidenciales.

En cuanto a la inflación de la Canasta de Corte de Carne, el asado es el producto que más aumentó durante la presidencia de Alberto Fernández con 235%, seguido por la nalga (219%), la carne picada (218,4%), la paleta (217,6%) y el cuadril (203,2%).

"La inflación de alimentos en Argentina es elevada en los últimos 3 períodos presidenciales, pero a pesar del programas oficiales de contención de precios en las categorías básicas en todos los casos han aumentado por encima del nivel de inflación promedio de cada período. Esto demuestra que la inflación no se puede contener si no se abordan sus causas de origen fiscal y monetario, que ha sido lo único no abordado en el mismo período de tiempo por ninguno de los 3 gobiernos", expresó Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

En cuanto a los productos farináceos, la harina de trigo fue el producto que más subió en el periodo de Cristina Fernández con un 233%, seguidos por el pan francés con un 144%, las galletitas dulces con un 108% y los fideos secos con un 88% en ese período presidencial.

Por su parte, los aumentos del arroz blanco con un 121,47%, y el pan de mesa con un 105,91% se produjeron en el mandato de Alberto Fernández.

Inflación sin control

Di Pace sostiene que los programas oficiales de contención de precios tienen origen en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. “Sin embargo, los productos de la industria farinácea registraron mayor aumento en aquel momento que en el acumulado de la gestión de Alberto Fernández que tiene aumento muy similares a los que tuvo la gestión Macri para el mismo período de gestión. En todos los gobiernos la política fiscal y monetaria estuvo desordenada y en todos se trabajó mucho más en la estructura de mercado y sus implicancias que en un plan concreto y firme para ordenar los desequilibrios macroeconómicos" indicó el director de Focus Market.

En el caso de la Canasta de Verduras, la papa fue el producto que más subió en el periodo de Cristina Fernández con un 1.057,9%, le sigue la lechuga con un 880,3%, el tomate con un 807%, la batata con un 651%, la cebolla con un 447,1% y el zapallo con un 318,3%, todos los productos en el mismo periodo presidencial.

Al respecto, Di Pace opinó que "tanto frutas y verduras presentaron fuertes aumentos en los diferentes períodos de gobierno. Sin embargo, en el acumulado de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner como Alberto Fernández se dieron los mayores incrementos en estas categorías básicas.

