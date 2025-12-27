Entre enero y octubre, la venta de hipnóticos y sedantes creció 6,55%

En los primeros diez meses de 2024 se vendieron en Argentina 2.956.933 unidades de hipnóticos y sedantes, una cifra que escaló a las 3.150.736 unidades (193.803 más) en el mismo período de 2025. El dato surge del informe sobre tendencias del mercado de medicamentos para el descanso, elaborado por el Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de la Confederación Farmacéutica Argentina, que señala que “en los últimos años se ha observado un incremento sostenido de las alteraciones del sueño en la población”, un fenómeno que, consideran, está estrechamente ligado a un contexto económico adverso.

“Desde hace un tiempo se nota mucho que los consume gente más joven, mucho más joven, y sobre todo es un consumo relacionado con el estrés. Vienen y te cuentan que no pueden dormir, que sufren de insomnio, que están estresados, y consumen mucho lo que es de venta libre”, explicó a PERFIL Erika Coria, que trabaja en una farmacia. “Eso se veía mucho en gente mayor, que por una cuestión fisiológica dormía menos cantidad de tiempo. Ahora es más recurrente en la gente joven”, concluyó.

Su testimonio particular coincide con una realidad más generalizada que documenta el Observatorio. El crecimiento en las cantidades vendidas equivale a una suba interanual del 6,55%. Esto, explican, “no solo evidencia una mayor recurrencia a medicamentos destinados específicamente a inducir y regular el sueño, sino que también puede interpretarse como parte de un efecto acumulativo entre las secuelas emocionales y conductuales que dejó la pandemia y el impacto del actual contexto económico”.

El estudio señala que en los últimos años se observa un incremento sostenido en las alteraciones del sueño. “La incertidumbre financiera, el aumento del costo de vida, la inestabilidad laboral y el endeudamiento son factores que elevan los niveles de estrés y ansiedad”.

La informalidad laboral creció y alcanzó al 43,3% de las personas ocupadas, según datos del Indec. No es novedad que el desempleo afecta particularmente a las personas de menor edad: mientras la desocupación llega al 6,6% para la población en promedio, para los jóvenes hasta los 29 años este porcentaje se eleva al 12,7% en el caso de las mujeres y al 11,7% en el de los varones.

Los niveles de endeudamiento de las familias, por otra parte, llegaron a cifras históricas. La morosidad, según los datos del Banco Central, se triplicó durante el último año (7,3%). Y de acuerdo con la consultora Focus Market, el 29% de las personas encuestadas utilizará el aguinaldo para pagar deudas: 16 puntos porcentuales más que en 2024, cuando eran el 13%.

Las alteraciones del sueño, explican desde el Observatorio, provocan “menor rendimiento laboral, riesgos incrementados de enfermedades crónicas, deterioro de la salud mental y mayor utilización del sistema sanitario”.

El sistema público también sufrió el impacto del ajuste. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en relación con noviembre de 2023 la ejecución presupuestaria en salud sufrió importantes caídas: en los hospitales nacionales, entre el 30% y el 40%; en el Instituto Malbrán, el 24%; y en la Anmat, el 28%.

Frente a estas dificultades, concluyen desde la Confederación Farmacéutica, “muchas personas buscan soluciones rápidas o accesibles para mejorar el sueño, lo que se refleja en un aumento en la demanda de medicamentos como hipnóticos, ansiolíticos y también productos de venta libre, entre ellos la melatonina”.

“Lo que he visto en el consultorio es más gente medicada y más trastorno de ansiedad, incluido el síntoma del insomnio”, explica a este medio la psicóloga Patricia Girabel. “También hay suplementos más naturales que, al ser de venta libre, se consumen como caramelos”, agregó. “Han aumentado mucho los casos porque hay muchísimo malestar económico, cultural, social, lo que afecta, además, los vínculos”, agregó. “Las dinámicas familiares se ven alteradas por la desocupación porque, aun teniendo trabajo, no alcanza dinero porque ha perdido poder adquisitivo”. En el caso particular de los jóvenes adultos, afirmó: “Tienen mucha inestabilidad de promesa de un futuro. Y eso es desesperanzador. Todo eso afecta a la salud mental, no hay manera de que no afecte. Pero se ve cada vez más en jóvenes y adolescentes”, finalizó.

Aumenta la facturación, pero no las unidades vendidas. Según el Indec, durante el tercer trimestre de 2025, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina fue de $ 2.941.732,8 millones, lo que representa un incremento del 35,6% en relación con 2024.

El Instituto Argentina Grande analizó los datos oficiales y los de la Confederación Farmacéutica y concluyó que, desde el cambio de gestión, “la facturación de las farmacéuticas creció un 14% en términos reales”. Mientras tanto, agregaron, “la venta de medicamentos sigue cayendo y en 2025 fue incluso menor que en 2024”. Durante el tercer trimestre de este año las transacciones medidas en unidades disminuyeron un 8,2% respecto a 2023 y un 3,3% en relación con el mismo período de 2024.