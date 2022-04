De Larreta a Milei y Bregman: todas las críticas por la "inflación más alta en los últimos 20 años"

Los principales referentes de la oposición salieron duro a cuestionar al Gobierno Nacional por no poder controlar la inflación, tras conocerse el índice de marzo que arrojó subas por un 6,7% en promedio.

Horacio Rodríguez Larreta: "Es el impuesto encubierto que se come los ingresos de los que trabajan"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que "lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral".

"La inflación es el peor problema económico que tiene nuestro país y el que más afecta a cada uno de los argentinos. Es el impuesto encubierto que se come los ingresos de los que trabajan y los haberes de los jubilados; y, sobre todo, es el impuesto que cada mes condena a más personas a la pobreza", resaltó.

Sin grieta: la inflación de alimentos, un problema que Cristina, Macri y Alberto no pudieron solucionar

En su cuenta de la red social Twitter, expresó: "Hoy conocimos el dato de inflación de marzo, un golpazo que le pone números a una realidad cotidiana. Vivir con una inflación así de alta durante tanto tiempo es agotador porque nunca alcanza la plata, rinde menos en cada compra y parece que siempre la corremos de atrás".

"No nos tenemos que resignar a vivir con inflación. El gobierno nacional tiene la obligación de resolver este tema de forma urgente, pero la solución nunca va a venir de jactarse de no tener un plan económico, sino exactamente de lo contrario. No hay soluciones mágicas, es mentira que haya una fórmula secreta que destrabe este problema. Lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral consistente y serio. El gobierno todavía no lo presentó, los argentinos lo estamos esperando", afirmó Rodríguez Larreta.

Cornejo y Negri criticaron al Gobienro: "Están llevando a los argentinos al precipicio"

Por su parte, el jefe del interbloque de senadores nacionales de la UCR, Alfredo Cornejo, enfatizó: "De nada sirve que se sigan peleando con discursos, acá la fórmula presidencial está llevando a los argentinos al precipicio. La inflación más alta en los últimos 20 años y ellos se pelean por el poder de la banda y el bastón".

En la misma línea, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, sostuvo que "el operativo demolición de Cristina no para un segundo".

La inflación arrojó subas por un 6,7%.

"Su ataque a la investidura presidencial es contra todas las instituciones. Pretende despegarse de un gobierno que ella creó y de la que es la principal responsable. Vicepresidenta: Usted debilita a todos los argentinos", subrayó el cordobés en Twitter.

Y agregó: "El gobierno del Frente de Todos bate dos récords a la vez. La mayor inflación mensual desde que arrancó la gestión (6,7 por ciento) y el mayor nivel de tensión interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Coincidencia? Para nada. Siembran incertidumbre y cosechan zozobra".

Run run político, inflación detonada, dólar expectante

María Eugenia Vidal: "A un mes del inicio de la guerra contra la inflación no implementaron una medida"

La diputada del PRO, María Eugenia Vidal también criticó al gobierno. “Primer trimestre: 16,1%”, señaló, y subrayó: ”¿Y qué esperaban? A un mes del inicio de la guerra no implementaron UNA medida que en el pasado no haya fracasado”.

Asimismo, el diputado radical Martín Tetaz publicó un extenso hilo en Twitter: "Háganse cargo de la inflación que producen por fabricar billetes devaluados, porque violando la independencia del BCRA lo convirtieron en el principal financiador del Tesoro emitiendo $4.000.000.000.000 (400 millones de IFEs) que ahora rebalsan por todos lados".

Mientras que el legislador Waldo Wolff señaló: “El INDEC muestra lo que mes a mes sentimos los argentinos. Que Massa, Cristina y Alberto están rompiendo todos los contratos sociales. Y como no hay plan, aparece la pelea con la Justicia, con CABA y entre ellos para desmarcarse. Hay hambre, pobreza y frustración. Háganse cargo”.

Fue la inflación más alta de los últimos 20 años.

López Murphy y Espert

Por su parte, el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, manifestó: "La incapacidad del Gobierno kirchnerista es tan grande que en el Presupuesto 2022 proyectaban una inflación anual del 33%. Una meta irrisoria, que todos sabíamos era imposible de cumplir. El 16.1% de inflación en lo que va del año lo padecen todos los argentinos".

A su turno, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, dejó un breve mensaje: "6.7% de inflación en marzo, arriba del 100% anualizado. Freídos".

¿Una alta inflación es funcional al gobierno? Opinan los especialistas

Milei: "Yo te avisé"

"Ahora que tantos hablan... yo sólo te recuerdo que "yo te avisé" Haber emitido 11 puntos del PIB durante los últimos dos años no será gratis y les recuerdo que la política monetaria opera con un rezago de 18 meses... Mientras tanto la política desafía a la demanda de dinero", expresó el diputado Javier Milei en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Si crees que esto es malo... te cuento que la inflación en alimentos que se suele adelantar en caídas de la demanda de dinero viaja al 130% y si corregís por brecha la inflación está en niveles superiores al 350%. ¿Crees que no caerá la demanda de dinero? Ahora sumale a CFK vs AF".

La izquierda también apuntó al gobierno por la inflación

Incluso, desde la izquierda también hubo críticas. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman lanzó: "Este nivel de inflación explica por qué le dedican tanto tiempo a criminalizar la protesta social de los sectores populares. La inflación en alimentos está desatada, saben que las familias trabajadoras no llegan a fin de mes y que en los barrios populares la están pasando mal".

