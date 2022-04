Run run político, inflación detonada, dólar expectante

Los rumores políticos que veníamos anticipando desde estas páginas se vienen cumpliendo. Hablamos de probables cambios en el gabinete. La crisis en la coalición gobernante se radicaliza. El miércoles 13 se conocerá el dato de inflación, el cual estaría entre el 5% y 7%, cuanto más elevado, las presiones sobre Martín Guzmán serán más fuertes.



El viernes pasado hubo un rumor sobre su salida, que luego se disipó. Nadie entrega a un ministro cuestionado, sin embargo, se escuchan nombres sobre su posible reemplazo.

Inflación y cambios en el Gabinete: semana corta pero clave

¿Cómo impactaría esto en el dólar?



El mercado está atravesando una crisis de liquidez, con lo cual no creemos que haya margen para una fuerte suba del dólar.



¿Motivos?



Entre el mes de marzo y abril los bancos bajaron un escalón los cupos de crédito y subieron las tasas, esto implica que hay menos financiamiento en el mercado, la liquidez tiene cara de hereje y más de uno tuvo que cambiar dólares para atender necesidades de capital de trabajo.



¿Algo más?



El gobierno habilitó paritarias express, esto implica que en mayo habrá que pagar aumentos salariales y en algunos casos retroactivos, el dinero no es elástico, y no hay cómo enfrentar el pago de salarios si no es recurriendo a los ahorros, que generalmente están en dólares.



La tormenta perfecta



En los meses de mayo, junio y julio operan vencimientos impositivos importantes que generan un desahorro en la caja de las empresas, a esto sumale el aguinaldo de julio. Claramente estamos ante un contexto de iliquidez que no dejará que los dólares alternativos busquen una suba importante. En Informe Privado las proyecciones del valor del dólar a diciembre 2022, pasado julio el escenario es a favor de los dólares alternativos.

Con acuerdos salariales vigentes, catorce gremios van a paritarias



¿Cómo vienen las metas con el FMI?



El gobierno pasa sin problemas la primera revisión, los problemas sobrevendrán a futuro.



¿Qué sucede con la inflación?



Desde nuestro punto de vista la inflación apunta a un 70% anual, las mediciones privadas pregonan una inflación del 60% anual, con una tasa de devaluación del 50% anual, y una tasa de interés badlar del 44,5% anual.



¿Seguimos con atraso cambiario?



Es la idea del gobierno, así no sabemos cómo logrará los dólares necesarios para satisfacer la demanda de la importación, más los necesarios para pagar deuda, viajes al exterior, entre otros dólares de la balanza cambiaria.



¿No hay gasoil?



Hoy comienza un paro de camioneros por tiempo indeterminado, lo que informábamos no está alejado de la realidad, la escasez de gasoil hace que el precio ajuste a la suba, esto complica la fijación de tarifas y el normal desarrollo de la actividad. Esto nos complica financieramente porque si no llega mercadería al puerto, no habrá exportaciones, por ende, no ingresarán dólares, no se cobrarán retenciones y el déficit fiscal apremia, como también el stock de dólares.

Podría faltar nafta en Semana Santa, advierten los expendedores de combustibles

¿Hasta Thomas Friedman en New York Time mencionó la falta de combustible?



Argentina es una potencia en materia de granos, esto hará mover las cotizaciones en Chicago.



¿Es momento de fijar precios en soja, trigo y maíz?



Las cotizaciones no crecen hasta el cielo, la Reserva Federal subirá pronto las tasas, el dólar se fortalecerá y el petróleo está bajando de precio, sería una secuencia lógica que las materias primas agrícolas bajen. En Informe Privado un mapa de la cotización de soja, trigo y maíz en Argentina y el mundo, la mejor guía para tomar decisiones.



¿Cómo viene el consumo?



Una buena medida es el consumo de carne, en el año 2021 el consumo per cápita fue de 47,4 kilos, pasado el primer trimestre del año 2022 la faena es un 4,4% inferior al primer trimestre del año 2021 y se proyecta un consumo per cápita de 43 kilos.



¿Entonces?



Menos faena, más animales en el campo, pocas exportaciones, son todos condimentos para que haya menos oferta de animales y los precios ajusten a la suba. Es una locura lo que vivimos, está creciendo el stock de animales y sube el precio de la carne, esto solo lo logra la política de intervención kirchnerista.



Qué mirar esta semana corta



Es una semana corta, el dato de inflación será clave y habrá cambios en el gabinete después de Semana Santa, ayer nació el hijo del presidente y todo quedará postergado.



No creemos que los cambios generen una mayor volatilidad en el precio el dólar. Desde nuestro punto de vista estos precios de los dólares alternativos son un piso y, cuando el precio del dólar se ubica por debajo del precio del dólar solidario, no hay que dudar y comprar.



El Banco Central debería subir la tasa de política monetaria del 44,5% anual a niveles del 47,0% anual, de esta forma la tasa subiría un 9,0% en términos nominales desde el 6 de enero cuando se ubicaba en el 38% anual.



Todo esto obliga a que el gobierno no emita pesos, ya que esto implicaría una aceleración de la inflación. Tampoco está en la mira del Banco Central acelerar la tasa de devaluación del dólar oficial. Muchos analistas se entusiasman con una suba del dólar oficial, pero hay que ser cauteloso, el Banco Central acelera la suba, pero luego llega el feriado de Semana Santa y con el correr de los días la curva se aplana. Para este mes esperamos una suba del dólar oficial en torno del 3,5% al 3,7%, no más que eso. Como decimos siempre, en algún momento del año el mercado tomará cartas en el asunto.



En el mes de abril la inflación será mucho más elevada que la tasa de devaluación. Seguiremos con la lógica que la tasa de interés será más elevada que la tasa de devaluación. Tenemos asegurado atraso cambiario.



En el mundo la tasa de retorno de los bonos de tesorería a 10 años se ubica en 2,75% anual, esto fortalecerá al dólar y hará retroceder al mercado de materias primas. El petróleo ya está bajando, resulta probable una toma de ganancias en las materias primas agrícolas.

El gas y la energía eléctrica siguen siendo una amenaza para nuestra economía. En el año 2021 los consumidores pagamos el 33% del valor real de la electricidad y el 45% del precio real del gas. En el año 2021 compramos el GNL a U$S 8,33 el millón de BTU, este año lo estamos comprando a U$S 38 el millón de BTU. El precio del gas de Bolivia lo pagamos en el año 2021 U$S 5,88, está hoy U$S 8,0 el millón de BTU. El incremental de gas que nos vendría de Bolivia podría valer U$S 18,0 el millón de BTU. Un amigo Evo.



Este aumento en el precio del gas y la electricidad genera dos efectos, si aumentan las tarifas cae el consumo, si no aumentan las tarifas tendremos más déficit e inflación. En un caso u otro el resultado será estancamiento con inflación.



Hay muchas razones para que la inflación siga a la suba y el consumo retraído. Si a esto le sumamos atraso cambiario, están dadas las condiciones para una desaceleración económica en el año 2022.

* Economista y consultor de empresas.