La apertura de Modo Fontevecchia: Milei o no Milei

En la apertura de Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9) el foco estuvo puesto en el referente libertario Javier Milei. Jorge Fontevecchia comenzó la apertura de su ciclo radial con respecto a la resolución de Juntos por el Cambio de separarse de Javier Milei.

A través de un audio, de una entrevista realizada el jueves 28 de abril por Fontevecchia, Elisa "Lilita" Carrió explicó por qué Milei no es liberal. “Liberalismo no es libertarismo”, cita el CEO de Editorial Perfil y suma ideas del filósofo John Locke. “El planteo no es liberal, cuando no tienen la menor idea de lo que representan. La libertad es en sociedad”, explayó el conductor.

Elisa Carrió habló de Milei: "Hubo muchos con igual discurso que terminaron con terribles dictaduras en Europa"

“El contrato moral en contraposición a un libertarismo de cualquier especie. La ignorancia puede llevarnos a lo peor”, es otro de los testimonios fuertes de la apertura. Así como también: “Los hijos de Cristina Fernández de Kirchner hoy votan por Milei”.

La idea de la división del electorado de Juntos por el Cambio, por parte de Milei, se complementa con un audio analítico del economista Martín Tetaz que percibe al referente liberal como “una celebritie con mucho puño y poca idea. No dura un debate de una hora. No tiene contenidos de ideas”

Con respecto al aspecto judicial, se escuchó un audio de Ricardo Lorenzetti, hecho vía Twitter. “El populismo judicial no favorece a nadie”, es uno de los fragmentos del testimonio del juez de la Corte Suprema de Justicia.

La respuesta de Martín Guzmán a las críticas del kirchnerismo: "No me inmiscuyo en las disputas de poder”

La respuesta del ministro de economía Martín Guzmán, respondiendo al cuestionamiento del ala kirchnerista; el procesamiento a los integrantes de la “mesa judicial bonaerense” o el encuentro de empresarios -en el hotel Llao-Llao de Bariloche- junto a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei, fueron otros de los temas tratados.

En el aspecto internacional, la contracción mensual de la economía de EE.UU. (1,4%) fue la antesala del cierre del panorama de apertura con el tema Las mañanas, de la banda de rock Ella es tan cargosa.

PAR