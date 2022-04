Elisa Carrió habló de Milei: "Hubo muchos con igual discurso que terminaron con terribles dictaduras en Europa"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a hablar sobre lo peligrosa que le resulta la figura del diputado Javier Milei y reconoció que puede llegar a ser Presidente de la Nación. Además, se sumó a la danza de nombres en Juntos por el Cambio para disputar un lugar en las presidenciales 2023.

Los chispazos entre Milei y Carrió durante toda la semana estuvieron a la orden del día. La ex diputada volvió recargada de su exilio mediático y compareció en diversos programas de aire respecto al líder de Avanza Libertad, a quien considera como una amenaza. Para Milei, Carrió "es parte de la casta, alguien que nunca laburó, tiene su CUIL invicto".

De nuevo en un estudio de televisión, "Lilita" analizó de qué manera emergió la figura del economista e incluso manifestó que su cara le genera miedo. "Milei sacó el 17 por ciento y, sin dudas, puede sacar más. Podría llegar a ser presidente", consideró sobre su performance en las legislativas del 2021.

Por otro lado, consideró que elegirlo en las urnas "no es la salida a una democracia liberal republicana, con garantía de derechos para todos, sino el nacimiento de un autoritarismo de masas que elimine a muchos y, en especial, que elimine a los que votaron, que son los pobres".

Para Carrió, dirigentes como Javier Milei "emergen acá y en todo el mundo en los momentos en que la sociedad está frustrada y rabiosa". También consideró que se trata de movimientos que está financiados internacionalmente.

"Dicen lo que los chicos esperan escuchar como una solución mágica. Hubo muchos con igual discurso que terminaron con terribles dictaduras en Europa", comparó de forma polémica.

Qué dijo Carrió sobre las elecciones presidenciales

Con años de experiencia como candidata a presidenta, Carrió no descartó formar parte de la discusión interna de Juntos por el Cambio para disputar un lugar en las presidenciales 2023.

"No descarto que, si en 2023 la cuestión está confusa, yo esté para dar el debate, por más que no me voten", develó.

Si el año que viene la situación está confusa y es necesario, seré candidata para dar el debate. @VerdadTN — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) April 29, 2022

Luego utilizó su Twitter para remarcar sus aspiraciones: "Si el año que viene la situación está confusa y es necesario, seré candidata para dar el debate".

Carrió dijo que la asusta la cara de Javier MIlei

Entrevistada en Verdad/Consecuencia por TN, la dirigente de Juntos por el Cambio se explayaba sobre lo perjudicial que resulta el crecimiento de Milei cuando la pantalla del estudio mostró su cara en un discurso.

"Me asusta la cara de Milei, no la vi nunca así. Me asustó esa cara en la pantalla", dijo sin pruritos. Luego aseguró que su cruzada no es personal y predijo que en el futuro puede "haber otro Milei". "Si mañana deja de estar, va a haber otro Milei. Entonces la cuestión no es personal. No tengo nada contra él", aclaró.

Uno de los temas centrales que se habló en la Mesa Nacional de JxC y que después se tradujo en un comunicado, fue la decisión de negar de forma terminante la anexión del diputado Javier Milei a la coalición, lo que significó una victoria para Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y la Coalición Cívica, críticos del libertario. En el texto, reflejaron que Milei "no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo".

Sin embargo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió sobre sus pasos y consideró "un error" no sumar al libertario. En el mismo tono, Milei le devolvió el gesto y manifestó que se aliaría con ella pero "no con los radicales".

