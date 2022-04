De 200 mil a más de un millón de pesos, los siderales sueldos de los intendentes

Julián D’Imperio, periodista de Perfil, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y dio detalles de los salarios que perciben los intendentes municipales del conurbano. Al respecto dijo que “hay varias irregularidades” y una “gran inequidad”, además de una “falta de transparencia”.

Julián, en primer lugar, felicitaciones por tu investigación que habla sobre cuánto ganan los intendentes y profundizanos, por favor, sobre el tema.

Estuvimos investigando desde Perfil el sueldo de 33 intendentes del conurbano bonaerense y nos encontramos una gran inequidad en el sueldo de cada uno: algunos cobran entre 200 mil pesos netos otros se llevan más de 1 millón.

Los que menos ganan serían el intendente de Morón, Lucas Ghi, y Fernando Espinoza, de la Matanza, que cobran 198 mil de salario neto...

Hay que tener en cuenta que lo que conforma el sueldo de los intendentes no es solamente el salario, en sí mismo, sino que también pueden percibir gastos por representación. Es decir, la representación que pueda tener ese intendente por fuera de su área está preestablecido en muchos municipios, que puedan cobrar hasta un 30% más de lo que significa el salario bruto. Con lo cual, muchas veces ese número no es tan cierto.

Por otro lado, otro de los ítems que pueden conformar los sueldos son la antigüedad o distintos bonos. Pero hoy la única ley que regula los suelos de los intendentes es una ley de la época del gobierno militar de Aramburu y lo único que establece es que el intendente no debe ganar menos de 10 sueldos mínimos. Esto quiere decir que el sueldo mínimo es el sueldo más bajo que cobra el empleado en ese municipio, pero hay municipios en donde el sueldo mínimo, como en Quilmes, es de 25 mil pesos, y hay municipios como General Rodríguez, donde el sueldo mínimo son 80 mil. Entonces la diferencia es sideral.

Entre los que más ganan se encuentran Gustavo Pose, de San Isidro, y Soledad Martínez de Vicente López, y en el tope de la lista está el intendente de Tigre, que cobra 1 millón aproximadamente, pero que se lleva menos porque el resto son impuestos y cargas.

Sí, detectamos que muchos pagan un montón de ganancias y el suelo se termina quedando casi a la mitad. Desde ya que el intendente Zamora, de Tigre, es el que más gana de los que relevamos, pero también es el que publica su sueldo abiertamente. Son solamente tres los que en su portal del municipio oficial deciden publicar el sueldo. Hubo otros 15 intendentes que nos facilitaron su sueldo y otros 15 que directamente decidieron no hacerlo y Perfil.com, a través de la investigación, logró dar con el sueldo de muchos de ellos.

El tema es que hasta no tener el recibo en la mano no podemos saber un montón de ítems que van engordando el salario. Por ejemplo, es el caso de Mauro García, en General Rodríguez, es un intendente que no quiso decirnos el sueldo pero Perfil accedió al presupuesto y estaba estipulado que iba a cobrar 1.150.000 pesos de salario bruto, sin tener en cuenta estos gastos de representación, antigüedades, etc. Ese recibo probablemente esté por encima del millón y medio de pesos.

También está el caso de Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, muy cercana a La Cámpora que recibe 16 salarios mínimos de Quilmes que son 28 mil pesos cada uno.

Lo que pasa en ese caso es que la ley orgánica de la época de Aramburu establece que el sueldo mínimo son 10 sueldos mínimos y que en base a la cantidad de representantes que tenga el Concejo Deliberante de ese municipio va estableciendo una escala de categorías distintas con el sueldo mínimo.

En el caso de Quilmes, en este caso, está bien que cobre 16 sueldos mínimos, incluso es uno de los más bajos, pero no nos facilitaron el recibo de sueldo ni tampoco nos dijeron cuál es el número por gasto de representación ni por antigüedad. Estos gastos son muy variables, porque la antigüedad puede significar entre 1% y 5% por año trabajado. Los gastos de representación pueden ser de hasta un 30% más. Mayra Mendoza dice que gana eso pero no nos facilitó su recibo de sueldo para poder calcularlo. Eso significa que de mínima gana cerca de 500 mil pesos, pero es mucho más.

¿Cuánto tiempo te llevó hacer esta investigación?

Entre una semana y diez días aproximadamente. Hubo que hablar con 33 intendentes diferentes. Muchos tuvieron buena predisposición, fueron pocos los que lo tenían publicado, fue una gestión desde la reacción y muchos respondieron pero no terminaban de mandar el recibo. Finalmente, algunos reconocieron que no tenían ganas de blanquear cuánto es su sueldo. Destacamos que hay una falta de transparencia, no hay ninguna ley que obligue a los intendentes a transparentar su sueldo. En el Poder Legislativo eso sí pasa.

Juan González (JG): En un país con 40% de pobres, esto es escandaloso. ¿Tuviste alguna tensión con algún intendente o con el equipo de ellos?

Sí, hubo muchos que no querían pasar el sueldo o querían saber cuántos otros accedían a ello. Era difícil convencerlos de que era una investigación, que íbamos a poner todos los suelos, que no había un interés puntual sino que la idea era relevar a todos los intendentes del conurbano. Sí hubo momentos de tensión con muchos de ellos. Otros no respondían pero en general hubo buena voluntad.

