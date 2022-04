La respuesta de Martín Guzmán a las críticas del kirchnerismo: "No me inmiscuyo en las disputas de poder”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó de un encuentro económico con empresarios, funcionarios y público en general donde disertó sobre las perspectivas del Gobierno Nacional y además respondió a los cuestionamientos en su contra.

Arreciado por las críticas del kirchnerismo dentro del Frente de Todos, el titular de Hacienda intentó descomprimir la ofensiva y puso sobre la mesa su trabajo de gestión, achacando los reproches a "disputas de poder".

“Me enfoco en la gestión que me ha encomendado el Presidente de la Nación y no me inmiscuyo en cuestiones relacionadas a las disputas de poder”, dijo Guzmán en la charla “La economía argentina de cara a 2023" en el marco de la jornada PULSO 2022, organizada por el Diario de Rio Negro.

Esta semana, su apellido estuvo ligado a las culpas por la derrota en las elecciones legislativas del 2021 e incluso una senadora de cepa kirchnerista habló de un fin de ciclo.

“A Martín Guzmán no lo votó nadie, me parece que en el 2021 hubo un veredicto sobre la política de desarrollo", dijo el ministro bonaerense de la Comunidad y secretario de La Cámpora, Andrés Larroque. "Me parece que Guzmán cumplió una etapa, sin comprometer la opinión de los integrantes del bloque que presido", soltó María Teresa García, legisladora bonaerense. También cuestionó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

No fue todo. La senadora nacional y flamante jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, también recordó el magro resultado oficialista y lo ancló a las decisiones del ministro. "Desde el ministerio de Economía no tomaron nota de la derrota. La evaluación del ministro es otra, pero para mí perdimos porque no distribuimos", analizó.

Hubo, sin embargo, una respuesta a los cuestionamientos de la redistribución que el kirchnerismo le achaca, una crítica que vienen sosteniendo desde los primeros meses del 2021 y que creen, definió los votos en contra para el Frente de Todos. ”No alcanza con distribuir, necesitamos también crecer y agregar valor”, contestó el ministro, destacando que "la credibilidad de un programa es fundamental” y depende mucho de las expectativas.

La defensa más contundente de Guzmán a los cuestionamientos la dio a principios de abril, declaraciones que desde el kirchnerismo parecieron haber anotado. “Gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico definido. No es una cuestión de nombres, sino de rumbo. Necesitamos amplio apoyo político al programa económico”, había dicho el ministro.

Tratando de escapar de la balacera discursiva, Guzmán sostuvo en PULSO 2022 la complejidad de la coyuntura presente. “El escenario actual se muestra complejo, con un mundo doblemente golpeado por los efectos de la pandemia que empieza a quedar atrás, y por la irrupción del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. A ello hay que sumar, que los principales países del mundo registran hoy la inflación más alta de los últimos 40 años”, explicó.

“Tenemos un programa económico que deseamos llevar adelante y cumplir. Y la política fiscal debe ser consistente con ese programa”, expresó el titular de Economía.

Esta viernes, Guzmán se presentará en el encuentro empresarial y político que se lleva adelante en el Hotel Llao Llao de Bariloche, escenario donde se presentaron este jueves el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

