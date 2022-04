Gerardo Morales responsabiliza a Macri por las operaciones de prensa que recibe

Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y afirmó que “tiene que haber un dirigente del radicalismo como candidato a presidente” en las próximas PASO. Además, subrayó que es necesario que haya “más diálogo y menos grieta”.

Escuchamos atentamente lo que acabaste de decir en la Casa de Jujuy. ¿Macri está siendo ingrato con vos y te tiran con Sergio Massa porque vos siempre tuviste una actitud autónoma del Pro y de Macri?

Es posible. Tengo algunos reclamos que hacerle a Mauricio, será más bien un mano a mano. Respeto a Mauricio y creo que va a ser candidato por el Pro, está en todo su derecho. Él es un referente importante de Juntos por el Cambio aunque yo no lo votaría. Tiene que haber un cambio dentro de Juntos por el Cambio y tiene que haber un dirigente del radicalismo como candidato a presidente para las PASO del año que viene.

"Javier Milei acusó a Macri de "traer de vuelta al kirchnerismo" y tildó a Juntos por el Cambio de "fascistas""

Fue una reunión importante la de ayer porque le hemos dado un corte a un tema que tiene que ver con Javier Milei. Milei no forma parte de Juntos por el Cambio, busca su división, como tal vez otros sectores del kirchnerismo. Hay algunos que privilegian más un acuerdo con Milei, que con los partidos que integramos Juntos por el Cambio y que, tal vez quieran, la división. Creo que se equivocan. Ha sido importante que nos expresemos y reivindiquemos la unidad como única alternativa republicana, democrática y no anárquica.

Atacarte a vos, ¿es bajarle el precio al radicalismo en la pelea interna entre el futuro candidato a presidente que pueda ser del Pro y el radicalismo?

Sí, desde chico, mi papá me enseñó que a mis amigos los elijo yo. Nadie me va a decir quién puede o no ser mi amigo. Lo que falta es más diálogo y menos grieta. Cuando dije que había que renegociar la deuda, para no caer en default, y que había que dialogar, a muchos no les gustó.

Hoy digo que lo que hizo Cristina en el Senado es una trampa para quitarle a Juntos por el Cambio un lugar en el Consejo de la Magistratura. No compartimos, vamos a luchar en la Justicia y reivindicó la designación de Roxana Reyes. Cuando hablé con Massa, le dije que reflexione y cumplan con la Constitución y el fallo de la Corte. De allí a que yo forme parte y esté disfrazado de kirchnerista, niego terminantemente, me ofende y me molesta que digan esas cosas. Yo voy a seguir parado en el centro.

Juntos por el Cambio cerró la puerta a un pacto con Milei: él apuntó a las "palomas tibias"

Siguiendo el planteo clásico de a quién benefician. ¿Se podría decir que está conectado el crecimiento del interés de Mauricio Macri de volver a ser candidato con que te critiquen a vos? Porque casualmente Macri puede ganar la interna dentro del Pro, pero luego perder la interna con el radicalismo. Entonces, es funcional que el radicalismo pierda peso específico y vos seas el vehículo para esa reducción del potencial o empoderamiento que tuvo la UCR?

Creo que tiene lógica porque hay más musculatura en el radicalismo. Somos víctimas de un entorno que no tiene piedad y se mete en temas personales, saliendo del debate político. Siempre que opiné sobre Mauricio lo hice con respeto y cuando reivindicó al neoliberalismo de los años 90 dije que estaba en contra porque mi partido estuvo en lugares opuestos. Y cuando planteo que hay que terminar con la grieta, lo hago desde una concepción política e ideológica. Juntos por el Cambio tiene que pararse en el centro y alejarse de la moda de la extrema derecha hueca que propone la eliminación del Estado, entre otras cosas irreales. Tenemos que estar muy lejos de eso si pretendemos gobernar en el 2023.

"Javier Milei le respondió a Elisa Carrió: "Es parte de la casta, alguien que nunca laburó, tiene su CUIL invicto""

¿Notás una diferencia clara entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta?

Es posible. Patricia llegó tarde a la reunión, cuando había debatido el tema de Milei. Respeto la posición de Bullrich queriendo sumar a Milei, aunque no la comparto. Ya le mandé un mensaje esta mañana para que nos sentemos a hablar sobre el tema.

¿Milei termina siendo funcional al kirchnerismo?

Sí, porque le termina haciendo el juego, aunque no hable con Cristina.

¿Fue ingenuo el ala dura del PRO al coquetear con Milei?

Eso es lo que quisiera reflexionar con Patricia Bullrich y con algunos sectores que plantean un posicionamiento legítimo sobre ese tema, que me parece equivocado.

El enojo de Patricia Bullrich con Juntos por el Cambio por el rechazo a Javier Milei: "Es un error total"

Rodrigo de Loredo nos decía que su miedo es que el peronismo sacase el 40% de los votos, parte de votantes de Juntos por el Cambio pasen a Milei y termine ganando el Frente de Todos. ¿Ves un escenario de amenaza?

Falta mucho tiempo para las próximas elecciones y el tema es cómo Juntos por el Cambio se fortalece. No hay que tener miedo. No tenemos que llegar a gobernar a cualquier precio porque hay que sacar al país de los fracasos constantes.

Hoy que es el cumpleaños de Massa, ¿lo saludó?

No sabía, pero ya lo voy a saludar. Con Sergio no planeo buscar un acuerdo político como lo hice en el 2015. Massa tomó otro camino, se abrazó al kirchnerismo, está en el Frente de Todos y le deseo éxitos. No estoy de acuerdo con eso, pero sí tenemos que fortalecer a Juntos por el Cambio y, tal vez, sumar a sectores del peronismo, como hicimos con Miguel Ángel Pichetto.

