El enojo de Patricia Bullrich con Juntos por el Cambio por el rechazo a Javier Milei: "Es un error total"

Luego del comunicado en el que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio descartó una posible alianza con Javier Milei, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, envió un fuerte mensaje a la oposición, cuestionó la decisión de la alianza y dejó la puerta abierta para futuras negociaciones.

La titular del partido amarillo señaló que nombrar a Milei en un comunicado es un "error total". "Nosotros nos definimos por nosotros y no por los otros actores", manifestó Bullrich en un comunicado que envió a los líderes opositores. En ese sentido, aclaró que no cree "prudente" a más de un año de las elecciones decidir sobre estos temas "cuando aún no están definidos los candidatos, ni el programa de gobierno".

Por esto mismo, concluyó: "Considero que un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones", ya que el debate "no figuraba en el temario" y tampoco se discutió en su presencia.

Mauricio Macri participó de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.

Bullrich ya había asegurado en una entrevista radial que el diputado nacional de La Libertad Avanza “jamás pidió entrar a Juntos por el Cambio”. De igual forma, la líder opositora explicó: “Creo que en este momento tenemos que plantearnos nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que el ´no´ sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio”.

“Tenemos que ser más conscientes y pensar más en la construcción antes de cerrar las puertas”, disparó Bullrich durante una comunicación con el programaba Buen Día Continental de Radio Continental.

Mauricio Macri se mostró con Horacio Rodríguez Larreta en medio de las interna de Juntos por el Cambio

La presidenta del PRO relató que llegó tarde a la reunión de la Mesa Nacional y la decisión ya estaba tomada. De esta manera, lanzó: “Intenté discutirlo, pero el tema ya se había debatido. Desde mi punto de vista, de una manera todavía no clara”.

En ese sentido, consideró como “apresurado” el hecho de sentar postura sobre un tema relevante sin haber consultado a alguno de los partidos que conforman la alianza. “Las decisiones tienen que ser más abiertas y más democráticas, no impulsivas. Si yo, presidenta del PRO, no estaba en la reunión y se toma una decisión de esta envergadura cuando el PRO no había discutido su posición”, sentenció Bullrich.

Javier Milei le respondió a Elisa Carrió: "Es parte de la casta, alguien que nunca laburó, tiene su CUIL invicto"

El comunicado de Juntos por el Cambio y la respuesta de Milei

Tras la reunión, Juntos por el Cambio aprobó el “manual de buenas prácticas”, que sostiene que, “para la ampliación de la alianza, deberá haber unanimidad de los partidos que la conforman”.

“Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”, consideró en su escrito la Mesa Nacional de la oposición.

Al respecto, la respuesta de Milei no se hizo esperar. “Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso.”.

Así, el diputado nacional por la Libertad Avanza aseguró que “hoy gobiernan CFK, La Cámpora y Alberto por el fracaso del modelo de las palomas tibias de Juntos por el Cambio”.

RdC/ff