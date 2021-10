La Cámara Argentina de Comercio calificó de “inviable” el congelamiento de precios y reclama que se la escuche

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, se expresó en contra del congelamiento de precios de 1247 productos, retroactivo al 1 de octubre y que se extenderá hasta el próximo 7 de enero. El empresario le restó importancia a la asunción del nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y enfatizó en la necesidad de ejecutar medidas diferentes y no de reintentar con las que ya fracasaron.

Uno por uno los 1247 productos que tendrán precios congelados hasta el 7 de enero de 2022

La lista de productos incluye los rubros de alimentación, higiene y limpieza, y otros que forman parte del programa de Precios Cuidados. Grinman explicó que es una decisión inviable para su rubro ya que en la paritaria de mercantiles se acordó un aumento del 9% para noviembre y dos incrementos más para diciembre y enero que no saben cómo se pagará con el congelamiento de precios.

“¿Qué imaginan? Cuando se da un aumento salarial se aumenta el costo, y por ende, en cierta medida el incremento se traslada al producto. Todas las veces que lo intentaron, no funcionó. Pero siguen intentando y la verdad es que si quieren algo diferente, deben probar algo diferente”, sentenció.

Congelamiento de precios por 90 días.

La Cámara Argentina de Comercio pide ser tenida en cuenta

Sobre la asunción de Roberto Feletti y su primera medida para hacerle frente a la inflación, el presidente de CAC afirmó que “no les importa quién es el funcionario de turno sino que les den la posibilidad de dialogar y de ser tenidos en cuenta”. Si bien se reconoce que hay un dialogo fluido con los funcionarios oficialistas, los empresarios ven las políticas económicas que se implementan como contrarias a su sector.

Paritarias del comercio.

“En la Cámara Argentina de Comercio están los empresarios más importantes del país. Representamos el 65% del PBI y el 67% de la mano de obra formal ocupada. Somos empresarios de distintos tamaños que saben cómo hacer andar su negocio en economías tan difíciles y volátiles como la Argentina. No somos los dueños de la verdad, pero tenemos la experiencia y el expertíse, lo que es un activo muy importante”, detalló Mario Grinman en dialogo con PERFIL.

Por su parte, el propio secretario de Comercio Interior, aseguró que no está estigmatizando a los empresarios. "No le estamos diciendo a las empresas que pierdan ni queremos que pierdan, les estamos diciendo que ganen por cantidad. Estas van a ser las primeras fiestas después de la pandemia y no queremos que se frustre por un aumento indiscriminado de precios" y “lo fundamental es parar la pelota y asegurar un trimestre de mucho consumo" dijo en diálogo con Radio El Destape.

En diciembre de 2020, la Canasta Básica Alimentaria representaba el 9% del salario promedio del sector privado, y actualmente es del 11%. Por lo que, ante la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos y la falta de recomposición salarial, desde el Gobierno ven necesario frenar las tendencias alcistas en los precios de productos de consumo masivo.

Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio.

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, participó en el Coloquio IDEA y señaló que el tema de debate es bueno. Sin embargo, ve como dificultad la posibilidad de generar puestos de trabajo por la inestabilidad económica argentina.

Se trabaja sobre un tablero de agua donde no queda nada firme. No hay confianza en que no te cambien las reglas de la noche a la mañana y te pongan trabas. No es que no queramos aumentar puestos de trabajo, tenemos miedo de contratar gente. Nos sentimos desprotegidos en muchas cosas: cargas tributarias, costos laborales. Más la doble indemnización o la prohibición de despidos si te va mal, nadie quiere aumentar la plantilla laboral”, sentenció.

El titular de la CAC al igual que otros empresarios describe la situación como un mercado laboral rígido y con muchas trabas que generan desocupación, informalidad, exceso de empleo estatal, o cada vez más argentinos que dependan de planes sociales. El congelamiento de precios, una medida más que dificulta la generación de empleo.

CP