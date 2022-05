Fausto Spotorno: “La inflación de abril nos dio 6,3%”

Fausto Spotorno, economista y Director del Centro de Estudios Económicos de OJF, pronosticó una inflación para abril superior al 6%. “El salto inflacionario que vimos en marzo y abril es sin aumento de tarifas, sin paritarias y sin corrección del tipo de cambio”, por lo que estos aspectos se verán reflejados en los próximos meses y le pondrán más presión al espiral inflacionario.

El economista advirtió que “hay muchas cosas atrás de la inflación, que todavía no vimos”, refiriéndose a los componentes que todavía no impactaron en las medicaciones, en particular, al tipo de cambio; el cual señaló se produjo a partir de que “durante todo el año pasado, que fue electoral, el Banco Central mantuvo el dólar devaluándose a un ritmo muy por debajo de la inflación”.

El economista deslizó: “Hay cosas que nosotros no sabemos cómo las mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) porque es secreto estadístico, pero intentamos hacerlo lo más parecido posible, por eso puede haber alguna diferencia”, comentó en diálogo con Radio Rivadavia este jueves 5 de mayo.

Privados advierten que la inflación de abril dará por encima de lo que esperaba el gobierno

Spotorno, entonces, anticipó que desde Orlando Ferreres “nos dio 6,3% la inflación de abril”. “En marzo nos había dado 5,2%, un poco menos que la del INDEC (6,7%) y en los rubros donde tuvimos diferencias fueron educación e indumentaria, que son dos rubros que suelen subir en marzo y en abril por el cambio de temporada y porque comienzan las clases”.

“Lo que detectamos ahora es que esa suba tan fuerte que no vimos en marzo, si la vimos en abril, en nuestra medición, con lo cual puede ser que ese punto que nos dio menos en marzo se esté perdiendo en abril".

Spotorno señaló sobre la actividad económica que “en febrero anduvo muy bien, después de un enero mal por el rebrote de covid (cepa Ómicron), en tanto que en marzo hubo una caída respecto a febrero; pero creció 3% con relación al año pasado, y en abril, según los datos que tenemos, fue más o menos como marzo”.

El economista adelantó que “lo que se viene para adelante son meses de leve retracción o estancamiento porque no vemos que haya suficientes energías”.

SE / LR