Patricia Bullrich habló sobre la interna que sacude a Juntos por el Cambio entre el radicalismo y el partido amarillo y calificó de "estériles" los dardos cruzados entre ambos. En clave presidencial, y sin pelos en la lengua, la presidenta del PRO se refirió a formar un equipo de "valientes" para "desactivar la bomba nuclear" de la actual situación nacional. "Hay que llamar a los que no les tiemble la mano, hay mucho cagón", lanzó.

"Son discusiones totalmente estériles. Nosotros hoy tenemos que aprovechar la situación de un Gobierno que se cae, que está roto, que no tiene Presidente, que demuestra a flor de piel sus contradicciones y nosotros unir esfuerzos en torno a lo que estamos haciendo que es un programa de gobierno", dijo Patricia Bullrich este lunes 6 de junio en diálogo con con Viviana Canosa en A24.

La referente opositora se refirió así a la pelea entre Mauricio Macri y Gerardo Morales, que recalentó la interna de Juntos por el Cambio en los últimos. El expresidente calificó de "populista" a Hipólito Yrigoyen, a lo que el presidente de la UCR nacional le respondió mediante una carta (al mejor estilo de Cristina Kirchner), en la que le advirtió que si quería romper el armado opositor es mejor "decirlo concretamente". La respuesta de Macri fue subir un antiguo video donde remarcaba la postura dialoguista del presidente radical.

Bullrich y una candidatura explícita

Patricia Bullrich, integrante del "ala dura" del partido fundado por Mauricio Macri y ya aclaró sus deseos de ser presidenta en 2023, habló en "modo electoral" sobre las soluciones que podría ofrecer como mandataria. "Uno toma el país como está y desde ese lugar lo tenés que sacar. No solamente hay que llamar a los mejores. Hay que llamar a los que no les tiemble la mano, hay mucho cagón", expresó, con una metáfora escatológica.

La exministra de Seguridad luego se explayó: "Hay muchos que pasan los cuatro años y nadie se da cuenta de que pasaron por un cargo. Hay muchos que tienen miedo de que les metan una demanda".

En la misma línea del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien afirmó que los cambios que necesita el país deben ocurrir en 100 horas y no en 100 días, Bullrich habló de formar "un equipo de personas que no solo sepan lo que hay que hacer sino que sean valientes, porque el saber solo no alcanza para una situación como la que tenemos en la Argentina".

En otras palabras: tomar las medidas que haya que tomar, una de las críticas principales que se hacen al "gradualismo" de la gestión Macri.

​"Es necesario que sepas cuándo tenés que sacar a la gente a que te ayude. Cómo tenés que hacer para ganarle a Baradel y que la educación funcione. Cómo tenés que hacer para que no te tomen empresas. Cómo tenés que hacer para hacer lo que tenés que hacer en el sur argentino y no regalar un metro más de tierra a los que no les corresponde y hacer las cosas en el marco de la ley", agregó la ex ministra de la Alianza.

Por otro lado, Bullrich deslizó la idea de que el actual gobierno deje en condiciones delicadas al país para perjudicar a la próxima gestión. "Hay que estar preparados, vos agarrás el Gobierno como viene. Si es una bomba nuclear tenés que tener los principales expertos para sacar todos los cablecitos que hagan que esa bomba nuclear se desactive y no te explote, porque ellos quieren que nos explote a nosotros", manifestó.

