El consultor de imagen, Jaime Durán Barba, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y explicó por qué Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en Colombia. Además aseguró que "la gente está furiosa con los partidos" y "los oficialismos están perdiendo en todos lados". También se refirió a la "falta de timing" de Javier Milei y su caída.

¿Qué significa el triunfo de la izquierda por primera vez en su historia?

Ocurrió lo que veníamos anticipando. Había un solo riesgo para Rodolfo Hernández y era el apoyo de los partidos políticos tradicionales. Participó de la campaña sucia que hicieron contra Gustavo Petro y eso lo perjudicó. La gente está furiosa con los partidos y el establishment y Petro representa a una izquierda bastante moderna. Si la gente ve que los partido tradicionales apoyan a alguien lo hunden. Es lo que pasó en su momento con Donald Trump, que tuvo los medios en contra pero la gente lo apoyó. Fue el candidato del ciudadano común y esto se ve también en América Latina.

Gustavo Petro fue elegido primer presidente de izquierda de Colombia

Con Gabriel Boric en Chile, Petro en Colombia, Lula en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México, ¿qué significa para la región?

Son cosas propias de la nueva política que es de la gente y muy poco partidista. Boric hizo una muy buena campaña con buenas intenciones. Es joven, con iniciativa, inteligente y está armando una izquierda distinta. Con Petro pasa lo mismo, estuvo en la guerrilla pero fue alcalde de Bogotá, es muy formado y puede ser un gran presidente si le abra las puertas a todos y escuche a la oposición.

¿La gente está en contra del conservadurismo?

Hay un rechazo a la élites muy fuerte que se manifiesta de manera orgánica y algunos lo saben interpretar, como Boric. También hay gente de derecha como Jair Bolsonaro que canaliza lo mismo. La gente rechaza a los extremos tradicionales.

Nuria Am (NA): El gobierno argentino festeja los resultados en Colombia, pero son varios los oficialismo que vienen siendo derrotados. ¿Qué significa esto?

Los oficialismos están perdiendo en todos lados. El gobierno argentino está bien que celebre lo de Petro, festejan cualquier cosa en todos lados. Hay un mundo nuevo que apareció y, si no saben interpretar lo que quiere la gente, se va a complicar. Es dramático lo que está pasando en Ecuador, donde el Presidente volvió a hacer política tradicional.

Jorge Elías (JE): Teniendo en cuenta que Gustavo Petro esperaba a Fico Gutiérrez como competir en la segunda vuelta, ¿se vio enfrentado a su propio espejo?

Tengo muy buen concepto de Petro, está preparado. Hernández era una persona anómala que cosechaba votos con cada tontería que decía y perdió cuando lo apoyaron desde el establishment.

Quién es Gustavo Petro, un exguerrillero autoritario que llevó a la izquierda al poder en Colombia

Claudio Mardones (CM): Luego de su visita a Colombia, ¿qué evaluación hace del deterioro de Javier Milei?

En Colombia la visita de Milei no se percibió. Le falta timing, porque los outsiders salen a última hora para ganar. Necesitan estar poco tiempo en el escenario porque son demasiado inconsistentes. Son divertidos un rato pero después ya no interesan. A Milei le pasa eso, mete demasiado la pata. Si asomaba tres meses antes de la elección era un peligro enorme y posiblemente ganaba. Los outsiders funcionan de otra manera, no deben intentar ganar votos como candidatos formales.

JL PAR