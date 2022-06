Confirman el boicot eleccionario de Donald Trump por el asalto al Capitolio

Donald Trump conspiró contra el vicepresidente Mike Pence en su afán de anular las elecciones de 2020, en las que resultó ganador Joe Biden. A esa conclusión arribó el comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque contra el Congreso del 6 de enero de 2021 al presentar pruebas contra el expresidente, que aún hoy no acepta la derrota.

Un juez federal retirado, Michael Luttig, que anteriormente contaba con un abogado de la campaña de Trump entre sus asistentes legales, descartó la idea de que el vicepresidente Pence tuviera autoridad para interferir en el conteo del Colegio Electoral. Trump afirma que hubo fraude en algunos Estados. No presentó evidencia alguna.

Gran parte del testimonio de Luttig y de otros testigos en la tercera audiencia del comité abarcó tanto el esfuerzo por convencer a Pence de que interfiriera como, al mismo tiempo, el aparente entendimiento de varios de los principales promotores de esa teoría de que no tenía peso legal y no iba resistir los cuestionamientos en el sistema judicial.

El jefe de Gabinete de Pence, Marc Short, reveló que el ex vicepresidente no sólo había dejado en claro que no tenía la autoridad para interferir, sino que el principal asistente de Trump, el jefe de gabinete Mark Meadows, le había indicado a Short que coincidía en que la teoría no era legalmente válida.

Los miembros del comité y los testigos acordaron el jueves que el vicepresidente históricamente desempeñó un papel ceremonial en el conteo de votos del Colegio Electoral y, en un nivel puramente teórico, no debería tener el poder de interferir en el conteo en absoluto. Por los incidentes de aquella fatídica jornada 165 personas se declararon culpables, cuatro de ellos con una posible condena de 20 o más años de cárcel, y 71 condenadas con penas de hasta cinco años de prisión.

Trump desoyó ese día los ruegos de sus asesores y de otras personas afines. Asistió desde el Despacho Oval, por televisión, a un espectáculo en el que la violencia campaba a sus anchas. Ese día murieron cuatro personas, todas simpatizantes de Trump, y en las jornadas siguientes, otras cinco, miembros de la policía. Decenas resultaron heridas.

El comité compuesto mayoritariamente por legisladores demócratas y con presencia de algunos republicanos, acusa a Trump de planificar un intento de golpe. Los republicanos catalogan las audiencias como una estrategia para distraer a los norteamericanos de los problemas que enfrentan los demócratas cuando faltan cinco meses para las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Mientras lidian con una inflación galopante, precios del combustible altísimos y una inusitada escasez de fórmula para bebés, el presidente Biden ha visto caer su popularidad entre los votantes por debajo del índice de aprobación de Trump en el mismo momento de su mandato. ¿Cuál es el riesgo para Trump? El Congreso debe enviarle sus conclusiones al Departamento de Justicia para encausarlo frente a un gran jurado federal, que tendría que decidir el proceso judicial.

