Juan Luis González (JLG): Hablamos del cruce entre fútbol y política, ayer ganó Argentina. Fuiste secretario de Deportes en un gobierno que estaba muy marcado por esto. ¿Nos podrías hacer una reflexión sobre eso? Y si nos podés recordar la anécdota en la cancha de Vélez con Menem, en el partido de Maradona, se pone los botines y se mete en la cancha de prepo...

Lo de ayer (NdR: en referencia a la Finalissima, que Argentina le ganó 3 a 0 a Italia) fue un partido muy bueno tanto como aquel y recordado que ganamos en el Maracaná (NdR: obtención de la Copa América, ante Brasil). Lo de Menem de aquel partido de Vélez fue otra cosa. Él era un queridísimo amigo y personaje, recién había asumido y yo había subido como secretario De deportes. Cruzamos la Plaza de Mayo y le digo: "Carlos, me voy a ver a Argentina que juega en la Copa América, en Brasil", y él me responde: "Andá y decile a la Selección que cuando termine el torneo, vengan para la Argentina".

Cuando llego a Brasil le dije a Grondona y a Carlos Bilardo, a quienes recién conocía, y les comenté esto. Me dijeron que "sí" pero que primero hablemos con Diego Maradona. Nos acercamos los tres y le dijimos: "Mirá, Diego, Argentina está en una situación difícil, vos hace muchos años que no jugás, ¿no te animás a ir, junto con el Seleccionado, a jugar?". Nos dijo: "En dos horas les contestó". Al rato vino y nos dice: "Vamos todos o casi todos de los que jugamos afuera".

Cuando llegamos al país habíamos conseguido la cancha de Vélez y me encuentro con Carlos Menem en la Casa de Gobierno, unas horas antes, y me dice: "Voy a jugar de 5". Yo le pregunto si ya había reformado la Selección y me responde: "No, pero hablé con Julio (Grondona) y le dije que quería jugar en esa posición. Me dijo que sí, porque había hablado con Diego y a él le había parecido bien". Yo le dije que también quería jugar y me contestó: "No, el único que juega soy yo, vos no tenés nada que hacer ahí".

Después de ese cimbronazo que me dio, estábamos en los vestuarios y se acerca el masajista de la Selección y me pregunta que hacíamos con Menem, si se iba a masajear. Le pregunté a Carlos y me dijo que, "por supuesto". Viene Bilardo y le avisa que hay que precalentar. Carlos también accede a esto. Termina todo y Menem me dice: "Decile a Diego que yo quiero ser el capitán" y le digo: "Eso decíselo vos porque ya está hecho el partido. Viene Diego después de muchos años de no jugar a Argentina y es el capitán histórico de la Selección". Le aviso a Diego, que Carlos quería preguntarle algo, y le dice directo: "Diego, ¿me dejas por este partido, ser el capitán?". Y como él tiene mucha calle le aclara que va a ser solo por este partido y que lo deje a él ser el subcapitán. Se abrazaron, se rieron y esto fue el inicio de lo que iba a ser el primer partido de un presidente de la Nación frente a un fenómeno del fútbol, como fue Diego Maradona.

De esto que estás hablando, es empatía. Porque claramente la ideología de Menem y Maradona era completamente diferente, sin embargo, Menem lograba con empatía conquistar a los opuestos. Muchas veces hay discusiones respecto de que en la política hay dos tipos de conocimientos. Uno que tiene que ver con el ejercicio de lo público y el que tiene que ver con esta magia de la empatía. En ese sentido, a tu yerno, Sergio Massa, se lo coloca como una persona con una gran experiencia en la administración de lo público y las discusiones respecto de la posibilidad de establecer un vínculo con la sociedad que le perdone aquel "ventajista" con el que Macri lo bautizó. ¿Crees que Sergio Massa va a ser presidente de la Argentina en algún momento?

Me cuesta decirlo porque muchos van a creer que lo hago porque él está casado con Malena. Yo creo que él tiene muchas condiciones para hacerlo. Tiene una larga experiencia, porque empezó a militar, no solo en el peronismo, sino en la UCD cuando tenía 14 años y, después, se fue convirtiendo.

A los 24 años ya era diputado provincial y, de ahí en más, no paró. En el ejercicio de todo lo que ocupo le fue muy bien. Sergio es uno de los hombres, como otros, que conocen muy bien el Estado, que milita mucho, no para, es un animal de conocer, de poner la cara y esto es un ejercicio imprescindible en el peronismo.

Sergio es uno de los candidatos que el peronismo podría presentar. Ojalá el peronismo tenga a Sergio en la grilla y que haya uno o dos más para poder discutir y pelear lo mejor.

Sorprende, dado que era obvio, en la actualización del pago de ganancias, que Alberto Fernández le haya dejado a Massa hacer ese anuncio y sorprende que Cristina Kirhcner lo haya colocado a él en aquella presentación hace un mes por el tema de Malvinas. ¿No hay algo en el que por un lado Alberto y Cristina, están tratando de empujar a Massa como candidato a presidente el próximo año?

En verdad, no lo sé. Lo que sí sé de boca de Sergio, creo que él tiene muy buena relación con Alberto, son amigos. Y con Cristina, si alguna vez estuvieron peleados o enojados, han vuelto a ser amigos y compañeros. Después, como se da ese gesto, dentro de un tiempo, no lo sé. Lo que sé es que él tiene muchas posibilidades, porque lo veo en la calle, cuando hay alguien que no me conoce, me pregunta por Sergio como candidato. Falta tiempo. Yo pienso que ojalá sea uno de nuestros candidatos y que gane en la interna, sería lo mejor que nos pudiera pasar.

