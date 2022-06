Poco días antes de morir, Menem recibió a Javier Milei

Martín Menem, sobrino del ex presidente Carlos Menem, habló en Modo Fontevecchia respecto al día en que el aspirante a la presidencia, Javier Milei, conoció al ex presidente Carlos Menem. "Creo que si estuviera Menem apoyaría las ideas de Javier Milei", sostuvo el diputado provincial. Escuchá el programa por Radio Perfil o miralo por Net TV.

¿Cómo conociste a Javier Milei?

Vengo del sector privado. Siempre me gustó la economía, los números, y desde joven siempre me vinculé con economistas. Soy autodidacta porque en realidad estudié abogacía, pero después de conocer tantos economistas, siempre tirando más a la escuela austríaca, y entre ellos lo conocí y entablé un vínculo amistoso, personal. Dios quiso que le presente a Menem hace tres años. Le dije que Carlos estaba cansado, que solo vayamos un ratito, pero igual pegaron mucha empatía, estuvieron más de tres horas hablando. No sé si no fue una de las últimas personas que recibió previo a su fallecimiento.

Y hoy, tres años después, si Menem pudiera ver la evolución de Milei, ¿crees que lo votaría?

Creo que si, que apoyaría las ideas de Javier Milei. Creo que sus ideas son las únicas que están claras, concretas y con la vehemencia que tiene Javier podrá dar un giro a la economía que empeora todos los meses. Creo que Eduardo como Carlos apoyarían un Javier Milei por encima de cualquier otra fuerza política.

Vos sos presidente de GENTECH, una empresa que desarrolla suplementos dietarios. ¿Nos contas qué es GENTECH y cómo lo construiste?

Siempre me gustó el comercio, la compra y venta de todo. Las cosas que mi mamá compraba yo se las vendía en la puerta de mi casa. Fui comerciante, y mi viejo siempre me decía que eso es herencia de mi abuelo que fue comerciante en la Argentina de 1910. Y me metí muy de chico. Yo hacía mucho deporte con la importación de suplementos dietarios de Estados Unidos, que son proteínas, aminoácidos y derivados de la alimentación para el deportista. Y vi un nicho que no había en el '98, y empezamos a traer una línea de siete productos distintos desde Estados Unidos.

Eso explota en el 2001 cuando se cae la paridad del 1 a 1, y quedamos con una deuda con ellos. Renegociamos la deuda, la cancelamos y, del 2002 en adelante, como teníamos mucha mercadería pudimos ver la forma de producir algunos de esos productos acá en laboratorios de terceros. Durante seis o siete años elaboramos algunos polvos y pastillas en laboratorios de terceros hasta que un día alquilamos un lugar, compramos una máquina que mezclaba polvos y nos metimos en el mercado, y ahora somos líderes.

Y para el país, ¿es mejor que hayas tenido esta empresa que armaste a que fueras importador?

Yo hoy estoy fabricando acá y seremos tres fabricantes importantes en este rubro, sin desmerecer a nadie, y hoy competimos entre nosotros. Privamos a la gente de que pueda acceder a bienes de tal vez mejor calidad, en algunos casos, por sostener un espacio como el nuestro. A mí me gustaría que podamos convivir en la producción nacional dándole nuestros productos e importados a la gente. Creo que el mundo funciona así.

Ese verso de que ser competitivo implica devaluar es solo pagarle menos al laburante, y yo nunca voy a estar a favor de eso. El país tiene que tener una moneda fuerte y competir, sino nos condenamos a comprar todo entre nosotros, perjudicando a 45 millones de personas para prevalecer dos sectores de la economía. Tenemos que competir, con una moneda estable siempre vamos a poder hacerlo. Vamos a poder acceder al crédito, a la maquinaria, a ingeniería industrial, a nuevos desarrollos, y no encerrarnos y cazar el zoológico entre nosotros. Esta siempre va a ser mi postura.

