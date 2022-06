Domingo Cavallo: "De no existir Milei, el espacio lo ocuparía la extrema izquierda"

El economista Domingo Felipe Cavallo habló, en exclusiva vía zoom, con Jorge Fontevecchia sobre las nuevas oposiciones políticas de cara a las próximas elecciones y los acuerdos con la deuda externa. "El problema es que nadie cree que Argentina vaya a cumplir con sus obligaciones", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Domingo, quería preguntarle sobre la deuda externa Argentina, la privada, que hoy cotiza con un tercio y un cuarto de sus valores. Recuerdo que en los años '90 una de las ideas de usted era la capitalización de la deuda y, ¿sería complementario a un proceso de conversión de la economía argentina y pasar a un ciclo de largo crecimiento?

Esa es la idea. El plan era que con si recibías un bono de pesos que estaban muy desvalorizados como pago de activos en el proceso de privatización, se cotizaban esos bonos a los fines como si valieran el 100% de su valor nominal. En realidad, eso fue una estrategia que propusieron los bancos acreedores antes de que existiera el Plan Brady. Ellos eran los que tenían los bonos desvalorizados. En mi opinión, esa no era una buena idea, tal es así que cuando apareció este plan y yo pasé a ser ministro de Economía, dejamos de aceptar títulos de la deuda como pagos de las privatizaciones. Le exigimos que las privatizaciones se pagaran en efectivo.

El Plan Brady era un plan que, en conjunto con Estados Unidos, podíamos transformar todas las deudas que teníamos vencidas y no pagadas, e incluso atrasos e intereses que se acumularon, en unos bonos a 30 años con capital de Estado garantizado en las prácticas con ellos, y el interés era moderado, del 6% y a la vez se dio una quita en las deudas. Ese tipo de plan sirvieron para la Argentina, pero sobre todo esos bonos se consideraron valiosos por parte de los inversores, porque se incluyeron gran cantidad de reformas en particular el proceso de privatizaciones que creó expectativas muy favorables respecto al futuro del país, dejando que cumpla con sus obligaciones dándose un buen resultado.

Obviamente que, si el gobierno de Estados Unidos hubiera dicho que iba a ayudar a la reestructuración de la deuda, eso significaría una ventaja, pero incluso si se pudiera transformar en bono a largo plazo, o las tasas bajaran, ayudaría mucho. Pero el problema es que nadie cree que Argentina vaya a cumplir con sus obligaciones.

¿Y eso de que nadie crea que Argentina va a pagar, no es una oportunidad para recomprar toda la deuda al 25% y reactivar la economía del país?

Hoy los argentinos tienen plena posibilidad de utilizar sus recursos para comprar los bonos de Argentina.

Yo recuerdo haber compartido con usted en la Cumbre del G20, en mayo del 2018, la reunión que se hizo con los ministros de Economía y presidentes del Banco Central. Usted allí me dijo: "La culpa es de este hombre", apuntando a Jaime Durán Barba y, recientemente, Horacio Rodríguez Larreta dijo que si él llegara a ser presidente, en el próximo Gobierno no habría 100 días, sino 100 horas para dar a entender que habría una reforma tributaria, una reforma laboral. ¿Cuál es su visión de lo que será la economía después del aprendizaje si fuera nuevamente Juntos por el Cambio?

Yo los veo preparándose bien, desde el punto de vista de la formulación de un programa económico que pueda resultar exitoso. Hay varios candidatos y cada uno tiene un grupo de economistas trabajando con ellos, pero economistas que se pueden llegar a entender muy bien. El que lo está haciendo 'organizadamente', por lo que puedo ver. En este sentido, a mí me parece que la presencia de Milei ayuda a que Juntos por el Cambio se oriente en la buena dirección en materia del pensamiento económico y cómo gobernar bien si les toca.

Milei, según dicen, le saca muchos votos a Juntos por el Cambio, pero me parece que le saca también al Frente de Todos y ocupó un espacio que, de no existir él, posiblemente lo ocuparía la extrema izquierda en este momento. Y al respecto creo que Milei va a poder apoyar a Juntos por el Cambio si es que llega a tener una buena participación en la Cámara de Diputados, y el Gobierno llega a ser de Juntos por el Cambio.

Esto, solo son especulaciones, pero desde el punto estrictamente económico están trabajando bien y capitalizando la experiencia del ex gobierno, y creo que ahora verán que como estrategia electoral lo de Durán Barba fue razonable, pero lo que no lo fue es que llegado al gobierno siguieron el consejo de que Durán Barba definiría que no tomen decisiones que puedan molestar a las personas. Esa no es la forma gobernar. Gobernar es estar convencido de que tiene que tomar un conjunto de medidas que, aunque sean duras, al principio hay que educar a quienes tengan más recursos.

Espero que, cuando sean gobierno, en esta materia de comunicar no le hagan caso a Durán Barba sino a gente que tenga experiencia en materia de comunicación.

GA PAR