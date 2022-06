Domingo Cavallo: "Juntos por el Cambio se prepara bien con Melconian para el 2023"

El economista Domingo Cavallo aseguró, en diálogo exclusivo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que si el Gobierno cambia su ministro de Economía desmejorarán sus expectativas y que "Juntos por el Cambio se prepara bien con Melconian para el 2023".

Acabo de ver que usted tiene un plan para aumentar las reservas y me gustaría que lo compartiera con nuestra audiencia.

Es una idea que compartí en mi blog que podría, eventualmente, afectar a este Gobierno si no lo hace, cosa que probablemente ocurra. Pero el objetivo es que el Banco Central pueda acumular reservas suficientes como para, en algún momento, lanzar un buen plan de estabilización que remueva del horizonte de la alta inflación que agobia a la gente. Este plan es un conjunto de ideas sencillas que podría poner en marcha este Gobierno y que le permitiría cumplir con la meta de acumulación de reservas que combina con el FMI.

Propongo esto porque es muy importante luchar contra la inflación. Actualmente existe un mercado único y libre de cambios que esta sujeto a controles y aplicado con bastante discreción. Se formó un mercado paralelo llamado blue, o mercado negro, y al contado con liquidación, para que haya movimientos de capitales pero que lo pueden utilizar las grandes empresas, no la gente en general.

Lo que sostengo es que sería bueno que se desdoble normalmente el mercado cambiario. Esto tiene dos ventajas fundamentales: que el Gobierno podría, lisa y llanamente, decir que los que quieren comprar dólares para atesoramiento, hacer turismo y, los que tienen que pagar deudas del sector privado, tienen que ir al mercado libre; pero, en este último caso, se alentará a las empresas endeudadas a conseguir prorrogar sus vencimientos para no tener que pagar el alto precio del libre mercado.

Una parte importante del superávit comercial podría ser comprado al tipo de cambio oficial por el Banco Central, e iría acumulando reservas. Yo hice una simulación de qué hubiera ocurrido, cuando se lanzó el control de cambios, y hubieran explicado esta metodología. Se podrían haber economizado ventas de divisas, en el mercado comercial, y hoy tendríamos 58 mil millones de dólares de reserva en lugar de los 43 mil millones que tenemos.

Lo que muchos me plantean, cuando explico esto, es qué ocurriría con la cotización en ese mercado libre y, en realidad, hay que formalizar que Argentina tiene una economía bimonetaria. Todo el mundo puede comprar dólares en el mercado negro y te hacen muchas recesiones en dólares, pero no es algo legalizado. Lo que hay que hacer es legalizarlo, es decir, que el dólar conviva con el peso y se puedan hacer todo tipo de transacciones. Eso facilitaría la entrada de dólares.

El problema es que el Banco Central argentino permita emitir al 100% del valor de pesos, entonces de esa manera te cancelaría la deuda de dólares con inversión en pesos en la Argentina

Por lo pronto eso no se le podría dar solo a los argentinos sino que cualquiera podría tener ese derecho. Si el Banco Central acepta esos bonos al valor nominal como que para el tenedor del bono gane la diferencia, ¿cómo los paga, con pesos? porque en ese caso la emisión monetaria sería infinita. Pero si el gobierno argentino dijera: "No les pago con pesos, les doy acceso a activos". En ese caso se trata de un proceso de venta de activos por parte del gobierno, que sean propiedades de ellos mismos y sería como volver al régimen de capitalización de la deuda por privatizaciones. Creo que, en una cierta magnitud, podría ser útil pero no creo que podría resolver todo el problema que tenemos de la deuda. Además, lo que hay que conseguir es que el valor de esos bonos pase a ser el riesgo país y que terminemos pagando, como tasa de interés, para el acceso a nuevo crédito, el mismo precio pactado y no una tasa de 20% anual más alta.

Nuria Am (NA): Lo escuchaba decir que nadie cree que la Argentina pueda hacer frente, ¿y el ruido interno que Guzmán sí, que Guzmán no, que Guzmán cumplió una vez, que logró el acuerdo con el FMI? Porque de acá a 2023, falta mucho, ¿usted cree que el ministro de Economía debería seguir frente al Ministerio?

Obviamente que el ruido político que crea el propio espacio del gobierno, por las peleas entre Alberto Fernández y Cristina, y los hablantes de ella que dicen disparates a cada rato, frente a un Alberto Fernández, que no tiene las ideas claras, Guzmán estuvo muy condicionado.

Ahora tuvieron un plan, que no creo que sea un gran plan, apenas les servirá para evitar una hiperinflación. Creo que sí les va a permitir que no haya una explosión, antes de ese momento. Este gobierno no va a poder incluir sobre las expectativas, en un sentido positivo, aun cuando tomara medidas correctas como las que yo propongo para acumular reservas. Lo que sí le va a permitir es, en algún momento, atenuar un poco la inflación y llegar un poco mejor parados a fines del año 2023.

Esto sería para que, el próximo gobierno, pueda encarar de inmediato, como propone Rodríguez Larreta, soluciones desde el día uno. Incluso no saben comunicar las noticias, más o menos buenas, que tienen, como ayer que salió una noticia del aumento de la recaudación que tiene que ver con la inflación.

Creo que los problemas no los resuelven sacando a Guzmán, al contrario, si ponen alguno de esos que deambulan alrededor de Cristina, probablemente desmejoren las expectativas y Juntos por el Cambio se prepara bien con Melconian para el 2023, pero si no hay reservas acumuladas no se puede. Lo bueno de él es que no dice que sus propuestas sean para un determinado candidato, sino, para el que resulte serlo. Lo hace con un sentido amplio y me parece muy bien porque lo piensa partiendo de la postura institucional que yo creé y dirigí durante mucho años, con la que preparé el equipo que después me acompañó en el Ministerio.

Creo que también la Fundación Pensar, en el área económica con Lacunza, está funcionando muy bien. Hay buena gente, por un lado, los radicales, me parece muy buenao la presencia de Martín Tetaz que creo que los puede ayudar. Y, por otro lado, López Murphy, que es diputado y también puede colaborar mucho.

