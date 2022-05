Rodríguez Larreta, "víctima" del Presidente y un proyecto de gobierno de 20 años

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno Porteño, habló en Modo Fontevecchia y remarcó que en la Argentina hay un “problema grave de credibilidad” porque el Presidente “a la mañana anuncia aumento de impuestos y a la tarde lo desmiente”. Asimismo destacó la necesidad de un “plan consensuado” para estabilizar la economía y subrayó que con Mauricio Macri tienen “más coincidencias que diferencias”. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

Esta semana mencionaste la reforma laboral y previsional que crees necesaria, ¿cómo harías para solucionar la inflación?

- Ratifico que hay que modernizar la legislación laboral. No hay nadie que pueda estar en desacuerdo con eso cuando tenés un mundo que cambia en todo: la forma de comunicarnos, de trabajar, de relacionarnos. Eso requiere que la legislación lo acompañe. Sino lo que pasa es que no se genera trabajo formal en la Argentina. Con la inflación no hay una sola solución única y fácil. Necesitamos un plan integral con inversiones, trabajo y previsibilidad. Pero hoy tenemos una de las economías más cerradas.

La economía es uno de tus fuertes. Construir un plan económico de consenso implica amalgamar visiones más estatistas y ortodoxas. ¿Cómo sería ese sincretismo? ¿Quienes lo pueden encarnar? ¿Cómo organizar el tema económico llegado el caso que te toque conducir?

- Trabajamos con más de 100 personas en la Fundación Pensar con 30 economistas coordinados por Hernán Lacunza. También convocamos a otros como Laspina, Lousteau, Tetaz, Lopez Murhpy, Melconián. Me informo con todos. Lacunza está en contacto con los economistas del radicalismo de la Coalición Cívica, del peronismo republicano. Trabajamos en conjunto para llegar a un plan consensuado. Puede haber igualmente visiones diferentes.

"El recalculando de Rodríguez Larreta"

Así como adelantaste la reforma laboral y previsional. ¿Hace falta una reforma monetaria?

- Depende de qué país uno reciba en 2023. No es lo mismo un país con reservas que si no las tenes, como hoy que es prácticamente cero. El precio de la energía y los commodities es importante también, no es lo mismo una soja de 600 que de 300. El instrumento dependerá de eso. Pero hay que estabilizar la economía y bajar la inflación si no hay país que funcione por el nivel de imprevisibilidad que hay.

Yendo a las internas dentro de Juntos por el Cambio ¿Cómo se resolverán las candidaturas a las PASO?¿Deberían ir con listas mezcladas o puras?

- No creo que haya que definirlo de antemano. Lo importante es que va a haber PASO y todo se va a definir ahí. Si al final se presentan listas cruzadas o no, no es para resolverlo hoy. Pasó en Santa Fe en donde había candidatos del Pro y el radicalismo. Yo no sería tan determinante de antemano.

Las PASO plantean que el que pierde queda anulado a ser candidato a vicepresidente del que gane. ¿Habría que encontrar una resolución para que no se pierda a ninguno de los dos candidatos?

- Esto es válido para cualquiera. En la ciudad se elige jefe de gobierno solo y después uno puede pasar a integrar como vice el candidato que perdió las PASO y nivel nacional no se puede. Pero también se puede integrar en un rol importante en el gabinete. Creo en un gobierno de coalición. Tiene que haber un acuerdo y la integración del gabinete es una forma de hacerlo.

"Horacio Rodríguez Larreta: “A Alberto Fernández no lo respetamos ni lo vamos a respetar, es irreversible”"

¿Tu pasado peronista te ayuda a poder comprender y lograr acuerdos con el peronismo?

- Yo soy del Pro. Eso es parte de la experiencia. Me ha dado mucho conocimiento de formas y cultura de relaciones que ayudan siempre. Creo en un acuerdo amplio pero no es con todos, no es con el kirchnerismo que cerraron las escuelas, abrieron las cárceles, que se relacionan solo con Cuba y Venezuela, que creen que con controles de precios se va a bajar la inflación y cierran la economía, yo no me voy a poner de acuerdo.

Mauricio Macri elogió a Menem. ¿Cuál es tu juicio de Menen como presidente?

- Menem tienen luces y sombras. A Menem le faltó visión para salir de la convertibilidad, se descontroló con el gasto y no lo pudo sostener. No pudieron ser sostenidas en el tiempo porque no hubo un acuerdo, no convocó a otros sectores opositores. Necesitamos un plan que dure 20 años, sino es una anécdota.

¿Vale una autocrítica para el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019?

- Macri fue el primero en hacer una autocrítica cuando dijo que no logramos bajar la inflación, que es un flagelo que lleva 70 años. Reconoció que no fue suficientemente claro con la situación que recibió para generar expectativas e inversiones.

"Macri le dijo a Larreta que algunas de sus posiciones son confusas"

¿Cuál es la diferencia entre tu mirada de la economía y la de Macri?

- Con Macri tenemos más coincidencias que diferencias. Coincide en que hay que modernizar el sector laboral y trazar el rumbo rápido.

Nuria Am: ¿Considera que hay que ampliar más de lo que hizo Macri? ¿Pondría un peronista como hizo Macri con Pichetto?

- No me adelantaré a eso pero tengo la convicción de que tenemos que ampliarnos.

NA: Macri dijo que Cristina es una víctima de un presidente que no cumple sus promesas. ¿Coincide con eso?

- Tenemos un problema grave de credibilidad de un presidente que a la mañana anuncia aumento de impuestos y a la tarde salió a desmentir. El presidente dice a la mañana una cosa y después otra. Todos somos víctimas de las contradicciones del presidente.