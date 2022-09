Alberto Fernandez sobre el ataque a Cristina: “Volvieron los viejos fascismos”

"Enfrentar los Desafíos Globales, la perspectiva latinoamericana”, es el título de los carteles pegados en los pasillos de la The New School que anunciaban la conferencia de Alberto Fernández. El jefe de Estado argentino arribó a Greenwich para dar un discurso frente a los alumnos de esta institución.

“En este salón Néstor Kirchner dio su último discurso antes de fallecer”, recordaron las autoridades de The New School antes de darle la palabra a Alberto Fernández. En aquel momento (27 de septiembre de 2010), el exjefe de Estado llegaba como representante de la UNASUR para hablar de la unidad latinoamericana. También pasaron por esta institución dirigentes como el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof y el canciller, Santiago Cafiero.

En el salón Wollman Hall, Fernández se refirió por primera vez en Estados Unidos al intento de asesinato contra Cristina Kirchner como adelanto de lo que será su discurso en la ONU horas más tarde: “volvieron los viejos fascismos”, dijo el Presidente y agregó: “Lo qué pasó en Argentina con Cristina es el resultado del odio. No hay problema con las derechas democráticas pero no debe haber lugar para las derechas que promueven el odio. Lo mismo con las izquierdas extremas. La violencia no puede tener cabida en el mundo que tenemos”.

El jefe de Estado comenzó haciendo un repaso sobre cómo Argentina enfrentó la pandemia del coronavirus remarcando que fue uno de los primeros países que recibió vacunas. “Todos los que estamos acá somos sobrevivientes de una pandemia y tenemos la obligación mundial de construir algo distinto”.

“Ayer hablando con Georgieva le dije que la pobreza no está solo en los países más pobres”, dijo el Jefe de Estado remarcando que Argentina está calificada como un país de renta media “al que no le prestan atención porque no es ni rico ni pobre”.

El anuncio de la charla de Alberto Fernández.

Fernández y su visión sobre el impacto de la guerra en Ucrania

Inmediatamente, Fernández explicó cómo la guerra en Ucrania desatada por Rusia “afecta globalmente a todo el mundo” y también “genera hambre en el Sur”.

En este contexto, el mandatario remarcó que "la Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo, tenemos la cuarta reserva petrolera no convencional. Podemos poner toda esa dimensión energética al servicio del mundo, entre Chile, Bolivia y Argentina tenemos el 80 por ciento del litio que el mundo necesita”.

Pero Fernández remarcó: “Las guerras no dan oportunidades, pero nosotros queremos desarrollarnos en un mundo en paz, America Latina es un continente en paz y queremos que esa paz sea el común dominador en todo el mundo. Empiezan a verse en Europa otros movimientos como en Armenia, no podemos permitir que la idea de la escalada bélica avance”.

