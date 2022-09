Alberto Fernández en Nueva York, con un ojo en el juicio a Cristina Kirchner

Alberto Fernández se comunicó este lunes, desde Nueva York con Sergio Massa para repasar el encuentro que el presidente mantuvo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y hacer una evaluación positiva de la reunión de la que la titular del organismo internacional salió con elogios públicos al plan de gobierno.

En el almuerzo, antes de continuar con las actividades oficiales, siguió la política doméstica a través del posteo de la vicepresidenta por la causa Vialidad y leyó las declaraciones del abogado Carlos Beraldi cuando en los alegatos citó al Presidente.

“¿Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”, es la frase de la Vicepresidenta que leyó Alberto Fernández mientras almorzaba en un local de la famosa cadena gastronómica "The Capital Grill".

"Vamos bien", le dijo Kristalina Georgieva a Alberto Fernández sobre el rumbo económico

El presidente también leyó parte de los alegatos del abogado en la causa Vialidad, sobre todo, cuando Carlos Beraldi lo citó. Compartió la mesa con el secretario General de la presidencia, Julio Vitobello; el embajador, Jorge Argüello y la Portavoz, Gabriela Cerruti. El jefe de Estado eligió se menú unos cupcakes de camarones y ensalada.

El canciller Santiago Cafiero y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández no fueron parte del almuerzo por tener agenda al mismo tiempo.

Cafiero mantuvo un encuentro bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de la India, Subrahmanyam Jaishankar “para avanzar en temas de seguridad alimentaria, lucha contra el cambio climático y la relación de la CELAC con este país”, informaron desde la cancillería. Por su parte, Aníbal Fernández mantuvo distintos encuentros con fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

