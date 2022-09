El diputado Javier Milei se despachó con críticas hacia Mauricio Macri y cuestionó las previsiones que el Gobierno Nacional presentó en el Presupuesto para el 2023. También habló sobre el ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y pidió dejar de calificarlo como "magnicidio".

El libertario no dejó pasar la oportunidad de criticar al ex Presidente y se refirió a sus dichos sobre dejar de financiar Aerolíneas Argentinas. “¿Por qué no lo hizo cuando fue presidente? Ahora porque las encuestas dicen algo...”, deslizo Milei este domingo 18 de septiembre en diálogo con José Del Río en Comunidad de Negocios (LN+) . “Siempre dije: Aerolíneas se lo doy a los empleados”, agregó.

El economista luego se refirió a la situación económica del país y, con un grado de historización, expresó: “Hay que dejar de pensar que somos un país rico. Los recursos naturales no te hacen rico. Japón es un país de piedra y es rico. Si la gente es socialista, te va a hundir y al momento de ejercer son todos socialistas, cuando están en el poder nos tienen de esclavos y nos revientan la cabeza a impuestos para que los que laburamos banquemos la fiesta de los inútiles. No quieren que la gente sea libre”.

“Si tenés gobiernos populistas que lo único que proponen es la redistribución del ingreso, el gasto público que castigan al ahorro, te va a ir mal. Argentina hace 100 años que hace esto, entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo y ahora somos un desastre”, arremetió.

Milei criticó el Presupuesto del Gobierno

“Si te acordás, cuando arrancó el año el ministro de Economía de aquel momento Martín Guzmán dijo que se esperaba un 33% de inflación. En ese entonces yo dije que era un dibujo, que ese presupuesto era una ofensa y una agresión a cualquiera que supiera de teoría económica. Bueno, ahora están haciendo la actualización con el presupuesto nuevo con 95%", explicó el economista sobre la nueva "Ley de leyes" que presentó el oficialismo.

Con el antecedente de no aprobación del último Presupuesto enviado por el ex ministro Guzmán para el 2022, el oficialismo intentará hacer pasar por el Congreso la estipulación de gastos para el año que viene. Al igual que Milei, en Juntos por el Cambio insisten con la idea de no aprobar un "dibujo" que se aleje de los números reales de la economía.

"De hecho, la inflación cuando tomás los ocho primeros y lo anualizas viene viajando a 95% y si tomás la punta viene viajando al 125%. Todos los que decían ‘loquito, loquito’, y, ¿qué pasó? Se parece a lo que yo dije”, se vanaglorió Milei.

Para el economista, hay un problema de falta de dinero que dificulta estabilizar la suba de precios. Por eso recordó lo que el Gobierno planteaba en los primeros meses del año. “En aquel momento lo que te decían era que querían coordinar la economía en torno al 50% de inflación, tanto de un lado como del otro. Tanto gente que ha estado afuera como adentro, el problema es que para vos poder generar ese escenario vos deberías tener una demanda de dinero absolutamente estable para poder tener esas ideas de inflación y el problema es que la demanda de dinero no es estable”, explicó.

En su última sesión en Diputados, Milei se fue del recinto a los gritos

Qué dijo Milei sobre el ataque contra Cristina Kirchner

El líder de La Libertad Avanza fue uno de los dirigentes que no repudió el intento de homicidio contra la Vicepresidenta en manos de Fernando Sabag Montiel. En esta oportunidad, se refirió al hecho y pidió dejar de llamarlo "magnicidio".

“Lo primero que quiero sacar de la discusión es el tema que se denomine magnicidio. Tengo entendido que somos todos iguales frente a la ley y que los que representamos al pueblo no somos más. Si le ponemos ese título estás reconociendo que somos más. No voy a aceptar términos de la casta. Lo que haya sido, pero no es un intento de magnicidio”, expresó.

“Lo que fue, independientemente, es un escándalo institucional. Si es mentira, también es un escándalo institucional. Frente a la gravedad, desde el primer momento, y teniendo en cuenta la escasa credibilidad que tiene el kirchnerismo preferí guardar silencio y me expresé en la Cámara: “Dejen tranquila a la Justicia, es un tema demasiado delicado para estar contaminándolo en el chiquero de las operaciones”, se justificó.

Luis D'Elía elogió a Mauricio Macri y denunció que sufrió un ataque el mismo día que Cristina Kirchner

El plan de Milei para ser Presidente en 2023

En referencia a las elecciones presidenciales que se celebraran en 2023, el diputado repitió que tiene un equipo trabajando y habló del "Plan motosierra" que apunta a dolarizar la economía nacional.

“El de Economía, el de Relaciones Exteriores, el de Infraestructura y el de Acción Social", fueron los ministerios que Milei nombró y sobre los que se encuentra trabajando. "El Ministerio de Economía está trabajando en la dolarización. Es una de las cosas, lo llamo ‘El plan motosierra’, una parte la presenté en Córdoba, con las tres generaciones de reformas y en paralelo la eliminación del Banco Central”, agregó.

“Propongo la libre competencia de monedas sin Banco Central. Nosotros tenemos definido, lo que pasa es que como el deterioro de la Argentina todos los días es más grande, nosotros tenemos que ir haciendo ajustes”, concluyó.

GI/ff