Durante una capacitación sobre militancia digital entre los seguidores de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, asesora del diputado Javier Milei, explicó frente a una clase que está permitido llamar "tanque australiano de medialunas" a Ofelia Fernández. Luego de que se difundiera un video de la misma, la legisladora porteña del Frente de Todos salió a responderle.

La joven dirigente política utilizó su cuenta de Twitter para referirse a las expresiones difundidas por el usuario conocido como Abdon (@AlberdianoArg). A través de un mensaje, y en tono de humor, manifestó cuál es su "mayor preocupación". "¿Por que sería australiano el tanque? ¡Tanto yo como unas buenas medialunas somos ARGENTINAS, viejo!", comenzó diciendo.

"Amo que hagan CLASES para bardear en Twitter", continuó diciendo en otra publicación. "La próxima es para aprender a abrocharse una camisa", sostuvo.

"Acá vemos a una empleada de la Legislatura porteña alentando a twitteros a llamar 'Tanque Austrialiano de Medialunas' a la legisladora Ofelia Fernández. Mas allá de mis diferencias con Ofelia esto me parece inaceptable por parte de las filas de La Libertad Avanza", escribió el twittero que difundió el video.

En uno de los puntos donde Lemoine argumenta el ataque y la defensa de la "militancia digital", se lee en el proyector: "La defensa debe proteger la integridad de la militancia y de los candidatos".

En el curso, al parecer enseñaría a usar insultos y expresiones para "desmoralizar a las personas" y lograr que la cuenta no sea suspendida por los moderadores de la red social. Habló, en ese caso, acerca de llamar "tanque australiano de medialunas" a la legisladora frentetodista para "ganar" una discusión. "Está bien llamarla así. Porque es un clásico. Los clásicos son clásicos", indicó.

"Es importante aclarar que no tenemos trolls, no contratamos gente para que haga campaña sucia, eran militantes del partido libertario aprendiendo a defenderse en redes sociales y como explotar las redes para militar, pero en el sentido positivo, no destruyendo gente... como suelen hacer conmigo", explicó Lemoine en declaraciones a PERFIL.

La militante libertaria también explicó porqué, desde su perspectiva, los dichos sobre la Fernández estaban sacados de contexto. "Porque es lo único con lo que podían pegar...un comentario políticamente incorrecto. No le dije "gorda impresentable" o alguna barbaridad. No la insulté. A mi me han llamado asesina, white supremacist, ñoqui, prostituta, etc... y?", cerró.

