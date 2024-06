Mientras se desarrollab primerajornada del juicio por el atentando a la Cristina Kirchner, Federico García, Concejal del Frente de Todos en Presidente Perón y una de las personas que redujo al atacante de la ex presidenta, opinó sobre Fernando Sabag Montiel: "Un individuo así te hace un desastre en cualquier momento y en cualquier lugar".

“Cristina bajó como todos los días a saludar a la militancia y, en lo particular, me daba una caricia en la cara como un saludo. Ese día, lamentablemente, pasó lo de este tipo (Sabag Montiel) que apareció en medio de la gente. Unos compañeros me alertaron que tenía un fierro”, dijo el dirigente en diálogo con a Rock & Pop. Y agregó que Sabag Montiel parecía un hombre “que estaba loco” porque no podía “meterse en el medio de la gente y gatillar como lo hizo”.

El concejal agregó que él y otros militantes siempre participaban en la “contención” de estos eventos, ya que cada vez que Cristina llegaba a su hogar, “era como un acto todos los días”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Declaró Sabag Montiel en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner: "Yo la quería matar"

García contó que "entró en el tumulto, corriendo, y lo encontró de frente a Sabag Montiel". "Lo giré, le metí la mano debajo del cuello, lo levanté y me lo llevé. Otros compañeros ayudaron, pero yo lo saqué de ahí y lo puse contra una pared. El tipo trataba de escapar de la situación y me dijo en dos oportunidades: ‘no hice nada, yo soy compañero’”, relató.

Enseguida, el concejal le pidió a sus acompañantes que llamaran a algún agente de la Policía Federal. Fue en ese momento que se lo llevaron arrestado junto al arma que había utilizado. El atacante estaba en el piso, gracias a que García lo retuvo con el pie.

Cuando el personal policial se retiró con Sabag Montiel, todos los que habían colaborado en la detención del criminal, se fueron a declarar lo sucedido a Comodoro Py.

“No es que soy místico ni nada por el estilo, pero ahí hay un milagro. Lo único que el tipo no hizo fue montar la pistola, porque fue lo que le faltó. No sé si no se dio cuenta", señaló.

Comenzó el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

"Hoy sería más lógico que dijera ‘yo estuve ahí, pero era una pistola de agua y le quise dar un susto’ pero no. Dice ‘sí, yo la quería matar’. Un individuo así te hace un desastre en cualquier momento y en cualquier lugar”, concluyó.

El delito que se les imputa a Sabag Montiel, su exnovia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo es el de homicidio doblemente calificado por alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. El primero como autor, la joven como coautora y Carrizo como partícipe secundario.

La larga lista de testigos

En búsqueda de esclarecer los hechos, el Tribunal Oral Federal 6 convocó a casi 300 testigos. Esta nómina de 277 personas incluye a figuras políticas, el personal de seguridad que estuvo presente aquel 1 de septiembre, personas del entorno de los acusados y expertos en diversas áreas.

Entre los citados a declarar se encuentran la propia Cristina Kirchner -también querellante en la causa-, miembros de su equipo de seguridad y otros testigos presenciales de aquella jornada frente a su departamento en Recoleta. También declararán expertos forenses y analistas de inteligencia, entre otros.

Debido a la cantidad de testigos y la complejidad del caso, se espera que el juicio se extienda entre seis meses y un año. Las audiencias se llevarán a cabo cada miércoles en los tribunales ubicados en Retiro.

RM/fl